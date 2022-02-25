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Ersin Destanoğlu’na özel proje

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, performansı ile birçok Avrupa kulübünün listesine girmiş durumda. Siyah-beyazlıların, yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı düşündüğü genç kaleci ile ilgili kararı değişiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
Ersin Destanoğlu’na özel proje
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, performansı ile birçok Avrupa kulübünün listesine girmiş durumda. Siyah-beyazlıların, yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı düşündüğü genç kaleci ile ilgili kararı değişiyor. Yönetim Ersin ile kaleyi en az 2 yıl daha garanti altına almak ve bu süreç içinde daha da parlatıp büyük kulüplere satmayı planlıyor. Potansiyeli yüksek ve yaşı genç olan Ersin Destanoğlu, 2 yıl daha takımda tutulup en az 25 milyon euro'ya Avrupa'ya gönderilecek.
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