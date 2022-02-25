Beşiktaş'ın transfer stratejisi belli oldu! Miralem Pjanic gibi...

Beşiktaş'ta yeni sezonun transferleri için hareketli saatler yaşanacak. Takıma yapılacak olan takviyeler konusunda açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, scout ekibiyle birlikte yurt içi ve dışında birçok oyuncuyu takibe aldıklarını ve kulüplerle de görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Kazancı, "Transferlerde son saate kadar sürpriz yaşanabilir. Miralem Pjanic bizim için büyük şanstı. Bu gibi transferleri son saniyeye kadar takip etmek gerek" ifadelerini kullandı.
ZOR DÖNEMDE KARŞIMIZA ÇIKTI
Kazancı şöyle devam etti: "Beşiktaş Kulübü'nün menfaati için tüm imkanları mızı seferber ettik. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik krizi düşünerek adımlarımızı doğru atmaya çalışıyoruz. Uzun vadeli sözleşme ve imza paraları değil kulübü hedeflere götürecek oyuncular peşindeyiz. Pjanic zor dönemde karşımıza çıktı.