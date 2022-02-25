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Beşiktaş'ın transfer stratejisi belli oldu! Miralem Pjanic gibi...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların yöneticisi Ceyhun Kazancı, gelecek transfer sezonunda yapılacak takviyelere ilişkin konuştu. Kazancı, ifadesinde Miralem Pjanic gibi fırsat transferlerine yöneleceklerini aktardı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 12:00
Beşiktaş'ın transfer stratejisi belli oldu! Miralem Pjanic gibi...

Beşiktaş'ta yeni sezonun transferleri için hareketli saatler yaşanacak. Takıma yapılacak olan takviyeler konusunda açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, scout ekibiyle birlikte yurt içi ve dışında birçok oyuncuyu takibe aldıklarını ve kulüplerle de görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Beşiktaş'ın transfer stratejisi belli oldu! Miralem Pjanic gibi...

Kazancı, "Transferlerde son saate kadar sürpriz yaşanabilir. Miralem Pjanic bizim için büyük şanstı. Bu gibi transferleri son saniyeye kadar takip etmek gerek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın transfer stratejisi belli oldu! Miralem Pjanic gibi...

ZOR DÖNEMDE KARŞIMIZA ÇIKTI

Kazancı şöyle devam etti: "Beşiktaş Kulübü'nün menfaati için tüm imkanları mızı seferber ettik. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik krizi düşünerek adımlarımızı doğru atmaya çalışıyoruz. Uzun vadeli sözleşme ve imza paraları değil kulübü hedeflere götürecek oyuncular peşindeyiz. Pjanic zor dönemde karşımıza çıktı.

Beşiktaş'ın transfer stratejisi belli oldu! Miralem Pjanic gibi...

Bundan sonra çıkar mı onu da zaman gösterecek. Ama Beşiktaş taraftarları merak etmesinler. Yeni sezonda yüksek hedeflere kupalara ve şampiyonluklara odaklı ekip oluşturma çabasındayız. İngiltere, İspanya ve Almanya'da takip ettiğimiz önemli oyuncularla temaslarımız son dakikaya kadar sürecek."

Beşiktaş'ın transfer stratejisi belli oldu! Miralem Pjanic gibi...

EMRE KOCADAĞ: KIRILMA MAÇIMIZ SİVAS

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Süper Lig'de sezon sonuna kadar istikrarlı mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti. Kocadağ "Bu haftaki Sivasspor ligin en güçlü ve başarılı ekiplerinden biri. Mütevazi kadrosuyla sistemli oyunu ile 3 yıldır zirve yarışında yer alıyorlar. Sivasspor karşılaşması bizim için kırılma maçı olacak çünkü deplasmanlarımız zor geçiyor. Sivas'tan 3 puan alarak dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güçlü kadromuz var. Önemli olan iyi futbol ve bol gol izlettirmek" ifadelerini kullandı. (Hürriyet)

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