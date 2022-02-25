Beşiktaş'ın transfer stratejisi belli oldu! Miralem Pjanic gibi...

Bundan sonra çıkar mı onu da zaman gösterecek. Ama Beşiktaş taraftarları merak etmesinler. Yeni sezonda yüksek hedeflere kupalara ve şampiyonluklara odaklı ekip oluşturma çabasındayız. İngiltere, İspanya ve Almanya'da takip ettiğimiz önemli oyuncularla temaslarımız son dakikaya kadar sürecek."

EMRE KOCADAĞ: KIRILMA MAÇIMIZ SİVAS

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Süper Lig'de sezon sonuna kadar istikrarlı mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti. Kocadağ "Bu haftaki Sivasspor ligin en güçlü ve başarılı ekiplerinden biri. Mütevazi kadrosuyla sistemli oyunu ile 3 yıldır zirve yarışında yer alıyorlar. Sivasspor karşılaşması bizim için kırılma maçı olacak çünkü deplasmanlarımız zor geçiyor. Sivas'tan 3 puan alarak dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güçlü kadromuz var. Önemli olan iyi futbol ve bol gol izlettirmek" ifadelerini kullandı. (Hürriyet)