BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta flaş Cyle Larin ve Can Bozdoğan gelişmesi!

Bu arada Can Bozdoğan için de bir gelişme yaşandı. Satın alma opsiyonu 1.8 milyon euro olan Can Bozdoğan için, Beşiktaş yönetiminin Alman kulübü Schalke'ye 1 milyon euro'luk bir teklif sunacağı gelecek cevaba göre adım atılacağı da gelen haberler arasında.