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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta flaş Cyle Larin ve Can Bozdoğan gelişmesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezon sonu için iç transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta, geleceği belirsiz olan Cyle Larin ve Can Bozdoğan'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 09:56
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta flaş Cyle Larin ve Can Bozdoğan gelişmesi!

Yeni sezon transfer çalışmalarında önceliği iç transfere veren Beşiktaş için olumlu bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta flaş Cyle Larin ve Can Bozdoğan gelişmesi!

Cyle Larin'in Premier Lig'den beklediği teklifi alamadığı diğer takımlardan aldığı tekliflerin de cılız kaldığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta flaş Cyle Larin ve Can Bozdoğan gelişmesi!

Beşiktaş kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Larin'in bu durumda takımda kalma ihtimali yükselmiş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta flaş Cyle Larin ve Can Bozdoğan gelişmesi!

Takvim'de yer alan habere göre Kanadalı yıldızın kendisine Championship'ten gelen teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta flaş Cyle Larin ve Can Bozdoğan gelişmesi!

Bu arada Can Bozdoğan için de bir gelişme yaşandı. Satın alma opsiyonu 1.8 milyon euro olan Can Bozdoğan için, Beşiktaş yönetiminin Alman kulübü Schalke'ye 1 milyon euro'luk bir teklif sunacağı gelecek cevaba göre adım atılacağı da gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta flaş Cyle Larin ve Can Bozdoğan gelişmesi!

Can Bozdoğan, Önder Karaveli'nin takımın başına geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamamıştı.

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