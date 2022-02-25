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Beşiktaş Nuno Espirito Santo ile prensip anlaşmasına vardı!

Teknik diektör arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, yeni hoca için Portekiz, Almanya ve Hollanda ekolü üzerinde araştırmalar yaparken, gündeme gelen ilk aday Nuno Espirito Santo oldu. Siyah-beyazlılar 43 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş Nuno Espirito Santo ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ile yola devam kararı çıksa da, yeni sezon için adaylar üzerindeki değerlendirmeler devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Çebi, teknik direktör arayışlarında tüm yetkiyi sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya verdi.

Beşiktaş Nuno Espirito Santo ile prensip anlaşmasına vardı!

Geldiği günden bu yana bir çok konuda önemli çalışmalara imza atan Kazancı da Portekiz, Almanya ve Hollanda ekolünden isimleri araştırıyor. Genç ve başarıya aç bir isim arayan Kazancı, Almanya, Hollanda, Sırbistan ve Portekiz ekolü üzerinde araştırmalar yapıyor.

Beşiktaş Nuno Espirito Santo ile prensip anlaşmasına vardı!

Portekizli Nuno Espirito Santo ile ilk görüşmeyi yapan Kazancı, oldukça kapsamlı bir toplantı yaptı. Yapılan görüşmede Portekizli teknik adamla hedefler, çalışma ortamına dair detaylar dahi konuşuldu. Görüşmelerin ardından tarafların prensipte anlaşmaya vardıkları, ancak bir süre sonra yüz yüze bir görüşme daha yapacakları ifade edildi.

Beşiktaş Nuno Espirito Santo ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş ve Portekizli hoca arasında henüz bitmiş bir anlaşmanın olmadığı, Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'nin Beşiktaş yönetiminin B planı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Beşiktaş Nuno Espirito Santo ile prensip anlaşmasına vardı!

WOLVES'TA 199 MAÇ!
Nuno Espirito Santo'nun kulüp kariyerindeki en fazla görev yaptığı yer ise Wolverhampton oldu. 43 yaşındaki teknik direktör 1460 gün çalıştığı Wolverhampton'da 199 resmi maçta takımının başında sahaya çıktı.

Beşiktaş Nuno Espirito Santo ile prensip anlaşmasına vardı!

96 galibiyet, 46 beraberlik, 57 de mağlubiyet alan Portekizli çalıştırıcı; Rio Ave'de 729 günde (80 maçta 32 galibiyet, 17 beraberlik, 31 yenilgi); Valencia'da 514 günde (62 maçta 32 galibiyet, 16 beraberlik, 14 yenilgi); Porto'da 394 günde (49 maçta 27 galibiyet, 15 beraberlik, 7 mağlubiyet) aldı.

Beşiktaş Nuno Espirito Santo ile prensip anlaşmasına vardı!

En son Tottenham'ı çalıştıran ve 1 Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrılan Nuno Espirito Santo, o tarihten bu yana kulüp çalıştırmıyor. İngiliz ekibinde 17 maça çıkan ve 123 gün görev kalan Portekizli hoca; bu periyotta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 de mağlubiyet elde etti.

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