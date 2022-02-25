Beşiktaş Nuno Espirito Santo ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ile yola devam kararı çıksa da, yeni sezon için adaylar üzerindeki değerlendirmeler devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Çebi, teknik direktör arayışlarında tüm yetkiyi sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya verdi.

Geldiği günden bu yana bir çok konuda önemli çalışmalara imza atan Kazancı da Portekiz, Almanya ve Hollanda ekolünden isimleri araştırıyor. Genç ve başarıya aç bir isim arayan Kazancı, Almanya, Hollanda, Sırbistan ve Portekiz ekolü üzerinde araştırmalar yapıyor.