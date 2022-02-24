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Necip gözünü ‘rekora’ dikti

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal rekora koşuyor. 31 yaşındaki oyuncu şu ana kadar 382 karşılaşmada forma giyerken, Beşiktaş adına en çok maça çıkan sıralamasında 3. basamakta yer alıyor. Necip Uysal, 15 maçta daha oynaması durumunda 397 karşılaşmada görev yapan İbrahim Üzülmez'i yakalayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Necip gözünü ‘rekora’ dikti
Beşiktaş kaptanı Necip Uysal rekora koşuyor. 31 yaşındaki oyuncu şu ana kadar 382 karşılaşmada forma giyerken, Beşiktaş adına en çok maça çıkan sıralamasında 3. basamakta yer alıyor. Necip Uysal, 15 maçta daha oynaması durumunda 397 karşılaşmada görev yapan İbrahim Üzülmez'i yakalayacak. Necip, oynadığı 382 maçta 6 gol atarken, 17 kez de asiste imza attı.
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