Miralem Pjanic ‘Çizme’ yolcusu

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pjanic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda hangi formayı terleteceği merak konusu olan yıldız futbolcu için Beşikaş iddiaları gündeme gelmişti. Avrupa basınında çıkan haberlerde, Bosnalı futbolcunun gelecek sezon da Beşiktaş formasını giyeceğini duyurmuştu. İtalyan basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Pjanic'in yeni adresinin İtalya olacağı yazılırken, haberde ayrıca Pjanic'in Barcelona'dan kalıcı olarak ayrılacağı iddia edildi.

SİVAS'TA YOK

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta zorlu Sivas maçı öncesi yıldız oyuncu Pijanic'ten kötü haber geldi... Altay maçı öncesinde sakatlanan Pjanic'in Sivas karşılaşmasında oynaması umut ediliyordu ancak Boşnak futbolcunun ağları artınca planlar suya düştü. Sağlık ekibi, bu sezon 22 maça çıkabilen Pjanic'i 7 Mart'taki Başakşehir karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak.