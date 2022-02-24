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Kevin N'koudou'dan Beşiktaş kararı! Fedakarlığa hazır

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kevin N'koudou, Beşiktaş için fedakarlık yapamaya hazır. N'koudou'nun yetkilileri, Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmede oyuncularının Beşiktaş'ta kalmak istediğini ve bunun için tüm önerilerini açık olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:59
Kevin N'koudou'dan Beşiktaş kararı! Fedakarlığa hazır

Süper Lig'de aralık ayı başında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan, ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Georges Kevin N'Koudou takıma faydalı olamadığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Kevin N'koudou'dan Beşiktaş kararı! Fedakarlığa hazır

Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Fransız futbolcu bu sezon sadece 9 maçta forma giyebilirken sakatlıklar nedeniyle toplam 31 maç kaçırdı.

Kevin N'koudou'dan Beşiktaş kararı! Fedakarlığa hazır

Hürriyet'in haberine göre N'Koudou'nun menajeri, oyuncusunun bu sezonun büyük kısmında takıma faydalı olamadığı için çok üzgün olduğunu belirterek "Uzun süren sakatlığı karşın Beşiktaş Kulübü Kevin'le yakından ilgilendi, tüm hak edişlerini ödedi.

Kevin N'koudou'dan Beşiktaş kararı! Fedakarlığa hazır

Beşiktaş kulüp olarak bizlere çok fedakarlık yaptı. Sözleşme bitiminde kalmamızı isterlerse fiyatımızda artırma yapmayıp aynı rakam üzerinde 1 yıl daha sözleşme yapmak isteriz" dedi.

Kevin N'koudou'dan Beşiktaş kararı! Fedakarlığa hazır

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ise teknik ekibin raporuyla hareket edeceklerini söyledi.

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