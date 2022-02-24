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Beşiktaşlı Miralem Pjanic'ten duygusal paylaşım! "Ne zaman siren sesi duysam..."

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına bir tepki de Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic'ten geldi. Bosna Hersekli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne zaman siren sesi duysam arkadaşlarımın çektiği acıları düşünüyorum. Hiçbir çocuk bu kabusla yaşamaya zorlanmamalı" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 21:20
Beşiktaşlı Miralem Pjanic'ten duygusal paylaşım! "Ne zaman siren sesi duysam..."

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaptığı saldırılara spor dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic de savaşa tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bosna Hersekli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Sirenlerin anlamını anladığımda çok küçüktüm. Ne zaman siren sesi duysam, arkadaşlarımın çektiği acıları düşünüyorum. Hiçbir çocuk bu kabusla yaşamaya zorlanmamalı."

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