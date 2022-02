Beşiktaşlı Miralem Pjanic'ten duygusal paylaşım! "Ne zaman siren sesi duysam..."

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaptığı saldırılara spor dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic de savaşa tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bosna Hersekli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Sirenlerin anlamını anladığımda çok küçüktüm. Ne zaman siren sesi duysam, arkadaşlarımın çektiği acıları düşünüyorum. Hiçbir çocuk bu kabusla yaşamaya zorlanmamalı."

I was very young when I understood the meaning of the sirens.

Every time I hear them, I think about what my friends suffered. No children should be forced to live with this nightmare. #stopwar🙏 pic.twitter.com/4Z1DSYzL55