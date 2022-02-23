Sörloth için yollar açılıyor

Sörloth Beşiktaş'a koşuyor. Bilbao'nun Sociedad'ı 4-0 yendiği maçta 72 dakika sahada kalan Norveçli golcü 5.87'lik notuyla sahanın en kötü ismi oldu. Sociedad, performansını beğenmediği Sörloth'un opsiyon hakkını kullanmayı düşünmüyor. Bu durumda Sörloth'un Beşiktaş yolu daha da açılacak.
SörlothBeşiktaş'a koşuyor. Bilbao'nun Sociedad'ı 4-0 yendiği maçta 72 dakika sahada kalan Norveçli golcü 5.87'lik notuyla sahanın en kötü ismi oldu. Sociedad, performansını beğenmediği Sörloth'un opsiyon hakkını kullanmayı düşünmüyor. Bu durumda Sörloth'un Beşiktaş yolu daha da açılacak.