Haberler Beşiktaş Kartal 10’u arıyor!

Kartal 10’u arıyor!

Gelecek sezon skorer bir 10 numara takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş'ta adaylar taranıyor. Transfer komitesinin şimdiden isimler üzerine çalışmaya başladığı belirtilirken, görüşülecek isimlerin mutlaka 30 yaş altı ve sözleşme süresi dolacak isimlerin öncelikli olacağı dile getiriliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Kartal 10’u arıyor!
Gelecek sezon skorer bir 10 numara takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş'ta adaylar taranıyor. Transfer komitesinin şimdiden isimler üzerine çalışmaya başladığı belirtilirken, görüşülecek isimlerin mutlaka 30 yaş altı ve sözleşme süresi dolacak isimlerin öncelikli olacağı dile getiriliyor.
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