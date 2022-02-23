Kartal 10’u arıyor!

Gelecek sezon skorer bir 10 numara takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş'ta adaylar taranıyor. Transfer komitesinin şimdiden isimler üzerine çalışmaya başladığı belirtilirken, görüşülecek isimlerin mutlaka 30 yaş altı ve sözleşme süresi dolacak isimlerin öncelikli olacağı dile getiriliyor.
Geleceksezon skorer bir 10 numara takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş'ta adaylar taranıyor. Transfer komitesinin şimdiden isimler üzerine çalışmaya başladığı belirtilirken, görüşülecek isimlerin mutlaka 30 yaş altı ve sözleşme süresi dolacak isimlerin öncelikli olacağı dile getiriliyor.