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Can sezon sonu yolcu

Genç futbolcu Can Bozdoğan ile ilgili karar büyük oranda verildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları genç yeteneğin sözleşmesinde bulunan 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Can sezon sonu yolcu
Genç futbolcu Can Bozdoğan ile ilgili karar büyük oranda verildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları genç yeteneğin sözleşmesinde bulunan 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonu bonservisinin bulunduğu Schalke 04'e dönmesi bekleniyor
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