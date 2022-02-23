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Beşiktaş'ta Güven Yalçın sözleşmesini uzatmıyor! İşte nedeni...

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Güven Yalçın, yönetimin kendisine yaptığı teklife ret yanıtı verdi. 23 yaşındaki genç golcünün sürekli yedek kulübesinde oturmaktan dert yandığı ve siyah-beyazlılara bu yüzden sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Güven Yalçın sözleşmesini uzatmıyor! İşte nedeni...
Beşiktaş'ın, sezon sonu bitecek mukavelesini yenilemek istediği Güven Yalçın'la parasal konularda anlaşamadığı iddia edildi. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun asıl sorunun ekonomik değil, kariyeriyle ilgili olduğu öğrenildi. Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, genç golcüyle 6 milyon TL yıllık ücret üzerinden uzun süreli kontrat önerirken aradaki rakam farkının çok küçük olduğu belirtildi. Ancak Güven, bu sezon olduğu gibi gelecek yıllarda da az süre almasından ve gelişiminin yavaşlamasından endişe duyuyor. Bu nedenle, gelecek sezonun kadro planlamasında kendisine biçilen rolü öğrenip, ona göre hareket etmek istiyor.
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