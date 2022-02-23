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Beşiktaş Halil Dervişoğlu için pusuda!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Kadrosuna yerli bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı. İşte detaylar....

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş Halil Dervişoğlu için pusuda!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde gündemine aldığı Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezonla ilgili planlarına da dahil etti. Sözleşmesi bitecek 14 oyuncudan doğacak boşluk nedeniyle kadrosuna 4-5 takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 60 kişilik bir liste oluşturdu.


Beşiktaş Halil Dervişoğlu için pusuda!

Sabah'ın derlediği habere göre listede hem forvet hem de kanat oynayabilen bir yerli isim de yer alıyor. Bu doğrultuda G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu yeniden Kartal'ın radarına girdi.

Beşiktaş Halil Dervişoğlu için pusuda!

TEKLİF SEZON SONUNDA

Bonservisi Brentford'ta olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Cimbom transferinde önceliğe sahip. Brentford, başka bir takımdan teklif gelmesi halinde bunu G.Saray'a iletecek ve öncelik tanıyacak. Beşiktaş ise oyuncunun ezeli rakibindeki durumunu yakından takip ediyor. Sezon sonu sarı- kırmızılıların bir hamle yapmaması durumunda Kartal, İngiliz ekibine resmi teklifle gidecek.

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