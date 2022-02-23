Beşiktaş Halil Dervişoğlu için pusuda!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde gündemine aldığı Halil Dervişoğlu'nu gelecek sezonla ilgili planlarına da dahil etti. Sözleşmesi bitecek 14 oyuncudan doğacak boşluk nedeniyle kadrosuna 4-5 takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 60 kişilik bir liste oluşturdu.







Sabah'ın derlediği habere göre listede hem forvet hem de kanat oynayabilen bir yerli isim de yer alıyor. Bu doğrultuda G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu yeniden Kartal'ın radarına girdi.



