BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan'ın geleceği netleşiyor! Sezon sonunda...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş'ta, kadrodaki isimlerin geleceği de netleşiyor.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş'ta, kadrodaki isimlerin geleceği de netleşiyor.
Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen 20 yaşıdaki Can Bozdoğan ile ilgili karar büyük oranda verildi.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları genç yeteneğin sözleşmesinde bulunan 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
Genç orta saha oyuncusunun sezon sonu bonservisinin bulunduğu Schalke 04'e dönmesi bekleniyor.
Sezon başında Schalke'den Beşiktaş'a kiralanan Can Bozdoğan, bu sezon çıktığı 13 Süper Lig maçında 1 gole imzasını attı.