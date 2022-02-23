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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan'ın geleceği netleşiyor! Sezon sonunda...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, takımdaki isimlerin geleceği netleşiyor. Siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan'la ilgili karar verildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:46
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan'ın geleceği netleşiyor! Sezon sonunda...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş'ta, kadrodaki isimlerin geleceği de netleşiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan'ın geleceği netleşiyor! Sezon sonunda...

Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen 20 yaşıdaki Can Bozdoğan ile ilgili karar büyük oranda verildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan'ın geleceği netleşiyor! Sezon sonunda...

Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları genç yeteneğin sözleşmesinde bulunan 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan'ın geleceği netleşiyor! Sezon sonunda...

Genç orta saha oyuncusunun sezon sonu bonservisinin bulunduğu Schalke 04'e dönmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Can Bozdoğan'ın geleceği netleşiyor! Sezon sonunda...

Sezon başında Schalke'den Beşiktaş'a kiralanan Can Bozdoğan, bu sezon çıktığı 13 Süper Lig maçında 1 gole imzasını attı.

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