Atiba: Bir yıl daha oynarım

Sezon sonu için Benfica'dan Gedson Fernandes'e imza attıran siyah beyazlılarda kaptan Atiba Hutchinson kararını verdi. 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu, yeni sezon için planlamasını sürdüren Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile görüştü.
Sezon sonu için Benfica'dan Gedson Fernandes'e imza attıran siyah beyazlılarda kaptan Atiba Hutchinson kararını verdi. 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu, yeni sezon için planlamasını sürdüren Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile görüştü. Atiba, bu görüşmede 1 yıl daha futbola devam etmek istediğini ve kendisinde o gücü bulduğunu söyledi.