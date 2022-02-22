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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Formül bulundu! İşte Kartal'ın Domagoj Vida teklifi

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Domagoj Vida'ya yeni bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlıların daha önceki tekliflerini reddeden Hırvat stoper, bu kez nikah tazelemeye sıcak bakıyor. İşte Beşiktaş'ın Vida için yaptığı son teklifin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Formül bulundu! İşte Kartal'ın Domagoj Vida teklifi

Beşiktaş ile Vida arasında görüşmelerde taraflar orta noktada buluşmaya başladı. Hırvat stoper adım adım siyah-beyazlı formayla yola devam etmeye biraz daha yaklaşıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Formül bulundu! İşte Kartal'ın Domagoj Vida teklifi

Beşiktaş daha önce Vida'ya 1+1+1 yıllık teklif karşılığında yıllık 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk bonuslardan oluşan bir teklif sunmuş; sözleşme her sezon sonunda iki tarafın anlaşması ile devam edecekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Formül bulundu! İşte Kartal'ın Domagoj Vida teklifi

Vida'dan ise karşı bir teklif geldi. Yılda 1.5 milyon euro'luk teklifi kabul eden Vida, her sezon sonunda yenilenme olmadan sözleşmesinin 3 yıllık uzatılmasını istedi. 29 Nisan'da 33 yaşına girecek Vida'nın bu teklifi kabul edilirse Beşiktaş kadrosunda 36 yaşına kadar kalmayı garantileyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Formül bulundu! İşte Kartal'ın Domagoj Vida teklifi

Beşiktaş ise teklifini bir kez daha yeniledi. Vida'ya, 2+1 yıllık teklif yaparken; 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk bonuslar önerdi. Ayrıca ikinci sezonda 20 maça ilk 11'de başlarsa Vida'nın sözleşmesini bir yıl daha uzatmayı önerdi. Hırvat oyuncunun bu teklife olumlu yaklaştığı ve anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Formül bulundu! İşte Kartal'ın Domagoj Vida teklifi

MALİYETİ 20 MİLYON EURO
Beşiktaş'tan senelik 3.7 milyon euro kazanan Vida, 4.5 yılda Kartal'dan 16.15 milyon euro'su garanti ücret olmak üzere 17.65 milyon euro (1.5 milyon euro da imza parası) kazandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Formül bulundu! İşte Kartal'ın Domagoj Vida teklifi

Menajerine de 1.6 milyon euro ödenen Hırvat oyuncu için Beşiktaş7ın kakasından bugüne kadar önenen rakam yaklaşık 20 milyon euro'yu buldu.

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