BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Formül bulundu! İşte Kartal'ın Domagoj Vida teklifi

Beşiktaş ile Vida arasında görüşmelerde taraflar orta noktada buluşmaya başladı. Hırvat stoper adım adım siyah-beyazlı formayla yola devam etmeye biraz daha yaklaşıyor.
Beşiktaş daha önce Vida'ya 1+1+1 yıllık teklif karşılığında yıllık 1.5 milyon euro artı 500 bin euro'luk bonuslardan oluşan bir teklif sunmuş; sözleşme her sezon sonunda iki tarafın anlaşması ile devam edecekti.
Vida'dan ise karşı bir teklif geldi. Yılda 1.5 milyon euro'luk teklifi kabul eden Vida, her sezon sonunda yenilenme olmadan sözleşmesinin 3 yıllık uzatılmasını istedi. 29 Nisan'da 33 yaşına girecek Vida'nın bu teklifi kabul edilirse Beşiktaş kadrosunda 36 yaşına kadar kalmayı garantileyecek.