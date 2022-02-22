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Ersin Destanoğlu'na iki dev talip! Beşiktaş'ın kararı...

Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Ersin Destanoğlu'na İngiliz devi Chelsea ile Fransız ekibi Nice talip oldu. Siyah beyazlı kulüp ise genç kalecinin geleceğiyle ilgili planını belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 06:50
Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Beşiktaş'ın kararı...

Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da genç oyunculara gelen tekliflerle ilgili geri sayıma geçti. Beşiktaş'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan kaleci Ersin Destanoğlu, transferin de gözdesi oldu.

Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Beşiktaş'ın kararı...

Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Ersin Destanoğlu için geçtiğimiz günlerde Chelsea de devreye girmişti. Gelen son bilgilere göre, uzun süredir genç kalecinin peşinde olan Fransız ekibi Nice de, İngiliz ekibiyle birlikti mart ayında Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Beşiktaş'ın kararı...

BÜYÜK KAPIŞMA

Fransızlar, daha önce de görüştükleri ancak olumsuz yanıt aldıkları Beşiktaş yönetiminden Ersin Destanoğlu için bir kez daha randevu talep etti. Nice'in bu talebini öğrenen İngiliz ekibi Chelsea'nin de siyah-beyazlılardan görüşme için izin istedi. Genç file bekçisi de kulübüne para kazandırıp kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Ersin Destanoğlu'na iki talip birden! Beşiktaş'ın kararı...

Şimdi gözler Mart ayında yapılacak olan görüşmelere çevrilmiş durumda. Fransız ve İngiliz ekibinin Ersin Destanoğlu için yapacakları teklif, genç kalecinin de kaderini belirleyecek. Beşiktaş yönetiminin kapıyı 13 milyon euro'dan açacağı ifade edildi.

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