Ersin Destanoğlu'na iki dev talip! Beşiktaş'ın kararı...

Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da genç oyunculara gelen tekliflerle ilgili geri sayıma geçti. Beşiktaş'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan kaleci Ersin Destanoğlu, transferin de gözdesi oldu.

Birçok Avrupa ekibinin radarında olan Ersin Destanoğlu için geçtiğimiz günlerde Chelsea de devreye girmişti. Gelen son bilgilere göre, uzun süredir genç kalecinin peşinde olan Fransız ekibi Nice de, İngiliz ekibiyle birlikti mart ayında Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.