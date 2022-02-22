Haberler Beşiktaş Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Atakan Karazor...

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Atakan Karazor...

Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes transferlerinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, yeni bir yarışa girdi... Türk futbolunun iki dev kulübü bu kez de Stuttgart'ta forma giyen gurbetçi futbolcu Atakan Karazor'u kadrosuna katmak için kapışıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 06:50
Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Atakan Karazor...

Beşiktaş ile G.Saray arasındaki transfer yarışına bir yenisi daha eklendi. Ghezzal ile başlayan ardından Gedson transferiyle devam eden ezeli rekabette yeni bir olay yaşandı. Siyah-beyazlılar, son olarak G.Saray'ın da istediği Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'a talip oldu. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin Atakan'ın menajeriyle temasa geçerek teklif sunduğu vurgulandı. Stoper ve önlibero bölgelerinde forma giyen tecrübeli futbolcu Atakan Karazor, yaz transfer döneminde G.Saray'ın da gündemindeydi.

ÖNCE KİRALANACAK
Stuttgart formasıyla 60 resmi maçta görev yapan Atakan Karazor, bu periyotta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı. Alman ekibi, G.Saray'dan 2 milyon euro istediği için bu transfer gerçekleşmezken, siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşündüğü öğrenildi.

DİĞER
Son dakika: Erman Toroğlu tüm penaltı kararlarını tek tek yorumladı! Göztepe - Galatasaray maçındaki penaltılar doğru muydu?
Putin'in bağımsızlığı tanıma kararı Donetsk'te Rusya bayrakları ve havai fişeklerle kutlandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor