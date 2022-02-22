Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Atakan Karazor...

Beşiktaş ile G.Saray arasındaki transfer yarışına bir yenisi daha eklendi. Ghezzal ile başlayan ardından Gedson transferiyle devam eden ezeli rekabette yeni bir olay yaşandı. Siyah-beyazlılar, son olarak G.Saray'ın da istediği Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'a talip oldu. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin Atakan'ın menajeriyle temasa geçerek teklif sunduğu vurgulandı. Stoper ve önlibero bölgelerinde forma giyen tecrübeli futbolcu Atakan Karazor, yaz transfer döneminde G.Saray'ın da gündemindeydi.

ÖNCE KİRALANACAK

Stuttgart formasıyla 60 resmi maçta görev yapan Atakan Karazor, bu periyotta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı. Alman ekibi, G.Saray'dan 2 milyon euro istediği için bu transfer gerçekleşmezken, siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşündüğü öğrenildi.