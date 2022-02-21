Ve görüşmeler başladı! Fatih Terim'in gözdesi Beşiktaş'a

Gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Fatih Terim'in de Galatasaray döneminde transfer etmek istediği tecrübeli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı.
Gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Fatih Terim'in de Galatasaray döneminde transfer etmek istediği tecrübeli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı.
Gedson Fernandes için karşı karşıya gelen iki takım arasındaki transfer yarışını kazanan siyah-beyazlılar olmuştu. Beşiktaş, uzun süren görüşmeler sonucu Portekizli futbolcuyu renklerine bağladı.
BİR TRANSFER YARIŞI DAHA!
İki ezeli rakip arasındaki transfer yarışına bir yenisi eklendi. Akşam'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için devreye girdi.
ATAKAN KARAZOR İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin Atakan Karazor'un menajeriyle temasa geçerek teklif sunduğu vurgulandı. İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Stoper ve önlibero bölgelelerinde forma giyen tecrübeli futbolcu Atakan Karazor, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemindeydi. Stuttgart, Galatasaray'dan 2 milyon euro talep edince transfer gerçekleşmemişti.
FATİH TERİM İSTEKLİYDİ!
O dönem sarı-kırmızılıların teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in transfer için istekli olduğu biliniyordu. Stuttgart formasıyla 59 resmi karşılaşmada süre alan Atakan Karazor rakip fileleri 2 kez havalandırdı. 25 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Atakan Karazor'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.