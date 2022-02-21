Ve görüşmeler başladı! Fatih Terim'in gözdesi Beşiktaş'a

ATAKAN KARAZOR İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin Atakan Karazor'un menajeriyle temasa geçerek teklif sunduğu vurgulandı. İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ Stoper ve önlibero bölgelelerinde forma giyen tecrübeli futbolcu Atakan Karazor, yaz transfer döneminde Galatasaray 'ın da gündemindeydi. Stuttgart, Galatasaray'dan 2 milyon euro talep edince transfer gerçekleşmemişti.

FATİH TERİM İSTEKLİYDİ!

O dönem sarı-kırmızılıların teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in transfer için istekli olduğu biliniyordu. Stuttgart formasıyla 59 resmi karşılaşmada süre alan Atakan Karazor rakip fileleri 2 kez havalandırdı. 25 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Atakan Karazor'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.