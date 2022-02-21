Güven Yalçın'dan 4’te sıfır

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın az süre alması, Michy Batshuayi'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle zaman zaman eleştiri konusu olmuştu. 23 yaşındaki genç forvet oyuncusu, Belçikalı yıldız cezalı olduğu için önceki gün oynanan Altay karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak o da son vuruşlarda etkisiz kaldı. Güven Yalçın maçta 4 şut denemesinde bulundu ancak bunların hiç birisinde isabet sağlayamadı.



Güven gibi Kenan Karaman da Rize maçını boş geçerken, Kenan gol orucunu da hala bozamadı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş formasıyla hala golle tanışamadı. 23 maça çıkan Kenan'ın Beşiktaş'ta sadece 1 asisti bulunuyor.