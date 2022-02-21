Beşiktaş'ın toparlanmasında Önder Karaveli imzası var! Sergen Yalçın'ı geride bıraktı

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde daha iyi ortalamalar yakaladı. Karaveli, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü dönemindeki maçlara göre takımın puan ortalamasını yükseltirken, yediği gol oranını da düşürdü. Yalçın yönetiminde ligde 15 maçta altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan toplayabilen Beşiktaş, puan ortalamasında ise 1,4'te kaldı. Karaveli'nin teknik direktörlüğünde ise 11 karşılaşmada sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde etti. Beşiktaş böylece puan ortalamasını da 1,8'e çıkardı.



KALEYİ DE KORUYOR

Beşiktaş, teknik direktörü Karaveli yönetiminde savunmada da daha başarılı bir görüntü ortaya koymayı başardı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile çıktığı 15 karşılaşmada 22 gol yiyen siyah-beyazlı ekip 1,4 ortalamayla oynarken, Karaveli'nin teknik direktörlüğündeki 11 mücadelede ise kalesinde 10 gördü ve bu oranı da 0,9'a çevirdi. Siyah-beyazlı takım özellikle Karaveli'nin görev yaptığı son 6 maçta savunmadaki başarısıyla dikkati çekiyor. Önder Karaveli hocanın görev yaptığı ilk 5 maçta 8 gol yiyen Kara Kartallar, sonrasında oynadığı 6 karşılaşmada ise kalesinde sadece 2 gol gördü.



iÇERiDE DAHA iYi

Takımdaki bir başka önemli gelişme ise siyah- beyazlı ekibin, Karaveli dönemindeki iç saha performansında oldu. Karaveli öncesindeki 8 iç saha maçında 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 16 puanla 2 ortalama yakaladı. Önder Karaveli yönetiminde rakiplerini 5 kez konuk eden Beşiktaş, 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan alıp ortalamasını 2,6'ya yükseltti. Sergen Yalçın döneminde çıktığı 7 deplasman maçında 5 puan alabilen Beşiktaş, Karaveli döneminde ise 6 dış saha mücadelesinden 7 puan çıkardı.



TEK SIKINTISI GOL!

Önder hocca yönetimindeki olumsuz istatistik ise gol sayısında yaşandı. Sezonun ikinci devresinde skor üretmekte zorluk yaşayan siyah beyazlı takım, son 7 maçında sadece 7 gol atabildi. Söz konusu mücadelelerin 3'ün kazanan Beşiktaş, 3'ünü de 1-0'lık skorla aldı.