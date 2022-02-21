BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu değerini 3'e katladı!

Beşiktaş'ın geçen sezonki 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduktan sonra bu sezon kaldırılan Süper Kupa'da da önemli katkısı bulunan Ersin Destanoğlu, performansını yükeltip Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takarken, önemli bir istatistiğe de imza attı.

21 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Altay maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon 23 maça çıkan Ersin 9. kez gole izin vermedi. Ersin yüzde 39.1 kalesini gole kapatma oranıyla Trabzonlu Uğurcan'dan sonra en iyi 2. kaleci durumunda bulunuyor.