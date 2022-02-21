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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu değerini 3'e katladı!

Son dakika spor haberi: Son 1 yıldaki performansıyla değerini 3’e katlayan Ersin Destanoğlu, yüzde 39.1 kalesini gole kapatma oranıyla ligin en iyi 2’nci kalecisi durumunda. Öte yandan Ersin'in bu performansı piyasa değerine de direkt etki etti. 2021'in mart ayında 3 milyon euro değeri olan başarılı kalecinin bugünkü piyasa değeri 10 milyon euro civarında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu değerini 3'e katladı!

Beşiktaş'ın geçen sezonki 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduktan sonra bu sezon kaldırılan Süper Kupa'da da önemli katkısı bulunan Ersin Destanoğlu, performansını yükeltip Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takarken, önemli bir istatistiğe de imza attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu değerini 3'e katladı!

21 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Altay maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon 23 maça çıkan Ersin 9. kez gole izin vermedi. Ersin yüzde 39.1 kalesini gole kapatma oranıyla Trabzonlu Uğurcan'dan sonra en iyi 2. kaleci durumunda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu değerini 3'e katladı!

Öte yandan Ersin'in bu performansı piyasa değerine de direkt etki etti. 2021'in mart ayında 3 milyon euro değeri olan başarılı kalecinin bugünkü piyasa değeri 10 milyon euro civarında.

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