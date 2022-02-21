BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Hırvat stoperin indirim yaparak kalmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim, Altay sınavı sonrası Vida ile tekrar bu konuyu görüştü. Tecrübeli kramponun da olumlu yanıt verdiği kaydedildi.