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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Son dakika spor haberi: Altay karşılaşmasında attığı golle kredisini yükselten Domagoj Vida ile yeniden görüşülecek. Hırvat stoperin şu an aldığı rakamın yarısına 'evet' diyeceği öğrenildi.Eşinin de İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemesi nedeniyle yeni kontrata sıcak bakan Vida ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı bildirildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Altay karşılaşmasında attığı golle Beşiktaş'a 3 puan kazandıran ve 280 gün sonra gol sevinci yaşayan Domagoj Vida kredisini yükseltti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Hırvat stoperin indirim yaparak kalmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim, Altay sınavı sonrası Vida ile tekrar bu konuyu görüştü. Tecrübeli kramponun da olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Eşinin de İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemesi nedeniyle yeni kontrata sıcak bakan Vida ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Domagoj Vida imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Vida'nın aldığı rakamın yarısına 'evet' demesi bekleniyor. Öte yandan Vida ilginç bir istatistiğe imza attı. 2018 Ocak ayında geldiği Beşiktaş'ta 15 gole imza atan Domagoj Vida, bunların 10'unu kafayla kaydetti.

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