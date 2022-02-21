Haberler Beşiktaş Başkan Çebi'den Karaveli'ye sözleşme şartı!

Başkan Çebi'den Karaveli'ye sözleşme şartı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, her ne kadar "Karaveli ile devam edeceğim" dese de deneyimli hocayla ilgili karar 3 aylık periyoda bağlı. Gelecek sezon da Beşiktaş'ın başında olmanın hayalini kuran Önder Karaveli'nin bunun için şu ana kadarki performansının üstüne çıkması ve Türkiye Kupası'nı siyah-beyazlı kulübün müzesine götürmesi gerekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Başkan Çebi'den Karaveli'ye sözleşme şartı!

Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi önce Başkan Ahmet Nur Çebi, sonra da Şenol Güneş'in açıklamaları ile şimdilik kapandı. Gelecek sezon Önder Karaveli ile devam etmek istediğini belirten Çebi'nin satır arasına "Olağanüstü şeyler olmazsa" sözlerine eklemesi mayıs ayında yapılacak kongreden çıkacak sonuç kadar, deneyimli hocadan da birtakım beklentilerin bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Başkan Çebi'den Karaveli'ye sözleşme şartı!

ALTAY GALİBİYETİ RAHATLATTI

Son dönemde yapılan eleştirilere rağmen hem performans hem de mental açıdan ayakta kalmaya gayret eden Karaveli, üst üste kaybedilen puanların ardından Altay galibiyetiyle rahatladı. Yeni sezonda da Beşiktaş'ın başında yer alabilmenin hayalini kuran ve belirsizliğin ortadan kalkmasını arzu eden Önder hoca sözleşme bekliyor. Ancak bu beklentinin karşılık bulması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor.

Başkan Çebi'den Karaveli'ye sözleşme şartı!

HAZİRAN AYI GELMEDEN OLMAZ

En önemli iki şart ise önümüzdeki 3 aylık süreçte şu ana kadar yaptıklarının daha iyisine imza atması ve Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın müzesine taşıması. Sabah'ın haberine göre Karaveli'nin, iki kulvarda da sezonu başarılı bir şekilde tamamlaması önümüzdeki sezona dair kontrat alma ihtimalini bir hayli yükseltecek. Ayrıca mayıstaki kongreden Çebi'nin zaferle ayrılması bir başka belirleyici unsur olacak. Bu nedenle yeni sözleşmenin hazirandan önce yapılma ihtimali bulunmuyor.

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