Başkan Çebi'den Karaveli'ye sözleşme şartı!

Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi önce Başkan Ahmet Nur Çebi, sonra da Şenol Güneş'in açıklamaları ile şimdilik kapandı. Gelecek sezon Önder Karaveli ile devam etmek istediğini belirten Çebi'nin satır arasına "Olağanüstü şeyler olmazsa" sözlerine eklemesi mayıs ayında yapılacak kongreden çıkacak sonuç kadar, deneyimli hocadan da birtakım beklentilerin bulunduğu şeklinde yorumlandı.





ALTAY GALİBİYETİ RAHATLATTI



Son dönemde yapılan eleştirilere rağmen hem performans hem de mental açıdan ayakta kalmaya gayret eden Karaveli, üst üste kaybedilen puanların ardından Altay galibiyetiyle rahatladı. Yeni sezonda da Beşiktaş'ın başında yer alabilmenin hayalini kuran ve belirsizliğin ortadan kalkmasını arzu eden Önder hoca sözleşme bekliyor. Ancak bu beklentinin karşılık bulması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor.



