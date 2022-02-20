Kartal havalandı

Beşiktaş, Süper Lig'de renktaşı Altay'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son üç maçında sırasıyla Yeni Malatya, Antalya ve Adana Demirspor ile berabere kalarak 3 maçta sadece 3 puan toplayabilen siyah- beyazlılar, hasret kaldığı galibiyete dün akşam ulaştı. İzmir temsilcisi Altay'ı evinde konuk eden Kara Kartallar, rakibini Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup ederek galibiyet özlemine son verdi. Bu sonucun ardından Kartal, beraberlik serisine son verdi ve puanını 41'e yükseltti.



NET POZİSYONLAR KAÇTI

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında birçok net fırsat yakalamasına rağmen bunları gole çevirmeyi başaramadı. Kara Kartallar; bu periyotta Necip, Güven, Kenan ve Alex'le rakip kaleyi yokladı ama fileleri havalandıramadı. Devre 0-0 kapanırken, 54'te Kenan'ın golü faul nedeniyle geçersiz sayıldı. 64'te Ghezzal'ın köşe vuruşuna iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 72'nci dakikada Kenan ve Alex'in şutları direkten dönerken, +94'te de Altay'dan Kappel'in vuruşu direkte patladı.



10 SANİYEDE 2 DİREK!

Siyah-beyazlılar dün akşam sadece Altay savunmasını değil direkleri de geçemedi. Karşılaşmanın 72'inci dakikasında Beşiktaş'ın 10 saniye içinde iki vuruşunda top direkten geri geldi. Öncel soldan Ghezzal'ın ortasında Kenan'ın vuruşunda top direkten geri döndü. Savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı topu kapan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, ceza sahasına girerken nefis bir plase yaptı, bu top da direkten geri geldi.



Beşiktaş, bu sezon direklerden en çok çeken takım oldu. Siyah-beyazlıların sezon başından bu yana oynadığı maçlarda 18 topu direkten döndü. Bu rakam, sezonun da rekoru oldu.