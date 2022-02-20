Kadroda revizyon

Beşiktaş'ta dün akşam cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle bambaşka bir 11 sahaya çıktı. Geçen haftaki maçta görev alan oyunculardan Batshuayi cezası nedeniyle Altay maçında takımını yalnız bırakırken; Rıdvan Yılmaz, Larin, Pjanic ve Rosier de dün akşam forma giyemediler. Belçikalı golcü Batshuayi'nin yokluğunda forvette Güven Yalçın görev yaparken, sol bekte Rıdvan Yılmaz'ın yerine Umut Meraş, sol kanatta Cyle Larin'i yerine Kenan Karaman, orta sahada Pjanic'in yerine Necip Uysal, savunmanın sağında da Rosier'in yerine de Kerem Kalafat ilk 11'de forma giydiler.



Batshuayi'nin yokluğunda ilk 11'de şans bulan Güven gol atmayı başaramadı