Beşiktaş Önder Karaveli ile puan ortalamasını yükseltti

Spor Toto Süper Lig 'in 26. haftasında konuk ettiği Altay 'ı 1-0 yenen Beşiktaş , teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde daha iyi ortalamalar yakaladı. Önder Karaveli, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü dönemindeki maçlara göre takımın puan ortalamasını yükseltirken, yediği gol oranını da düşürdü.

Yalçın yönetiminde ligde 15 maçta altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan toplayabilen Beşiktaş , puan ortalamasında ise 1,4'te kaldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş yönetimi, 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karaveli 'ye görev verdi.

Karaveli'nin teknik direktörlüğünde 11 karşılaşmada sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde etti. Beşiktaş böylece puan ortalamasını da 1,8'e çıkardı.