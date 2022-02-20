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Beşiktaş Önder Karaveli ile puan ortalamasını yükseltti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Karaveli'nin teknik direktörlüğünde 11 karşılaşmada sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde etti. Beşiktaş böylece puan ortalamasını da 1,8'e çıkardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 12:44
Beşiktaş Önder Karaveli ile puan ortalamasını yükseltti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde daha iyi ortalamalar yakaladı. Önder Karaveli, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü dönemindeki maçlara göre takımın puan ortalamasını yükseltirken, yediği gol oranını da düşürdü.

Beşiktaş Önder Karaveli ile puan ortalamasını yükseltti

Yalçın yönetiminde ligde 15 maçta altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan toplayabilen Beşiktaş, puan ortalamasında ise 1,4'te kaldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş yönetimi, 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karaveli'ye görev verdi.

Beşiktaş Önder Karaveli ile puan ortalamasını yükseltti

Karaveli'nin teknik direktörlüğünde 11 karşılaşmada sadece bir kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde etti. Beşiktaş böylece puan ortalamasını da 1,8'e çıkardı.

Beşiktaş Önder Karaveli ile puan ortalamasını yükseltti

DAHA İYİ SAVUNMA YAPIYOR

Beşiktaş, Karaveli yönetiminde savunmada da daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Sergen Yalçın ile çıktığı 15 maçta 22 gol yiyen siyah-beyazlı ekip 1,4 ortalamayla oynarken, Karaveli'nin teknik direktörlüğündeki 11 maçta kalesinde 10 gördü ve bu oranı da 0,9'a çevirdi.

Beşiktaş Önder Karaveli ile puan ortalamasını yükseltti

Siyah-beyazlı takım özellikle Karaveli'nin görev yaptığı son 6 maçta savunmadaki başarısıyla dikkati çekiyor. Karaveli'nin görev yaptığı ilk 5 maçta 8 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 6 karşılaşmada ise kalesinde sadece 2 gol gördü.

Beşiktaş Önder Karaveli ile puan ortalamasını yükseltti

İÇ SAHADA PUAN ORTALAMASI ARTIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Karaveli döneminde iç saha performansında da daha başarılı oldu. Karaveli öncesindeki 8 iç saha maçında 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 16 puanla 2 ortalama yakaladı.

Beşiktaş Önder Karaveli ile puan ortalamasını yükseltti

Önder Karaveli yönetiminde rakiplerini 5 kez konuk eden Beşiktaş, 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan alıp ortalamasını 2,6'ya yükseltti. Sergen Yalçın döneminde çıktığı 7 deplasman maçında 5 puan alabilen Beşiktaş, Karaveli döneminde ise 6 dış saha mücadelesinden 7 puan çıkardı.

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