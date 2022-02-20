Beşiktaş Önder Karaveli ile puan ortalamasını yükseltti

DAHA İYİ SAVUNMA YAPIYOR
Beşiktaş, Karaveli yönetiminde savunmada da daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Sergen Yalçın ile çıktığı 15 maçta 22 gol yiyen siyah-beyazlı ekip 1,4 ortalamayla oynarken, Karaveli'nin teknik direktörlüğündeki 11 maçta kalesinde 10 gördü ve bu oranı da 0,9'a çevirdi.
Siyah-beyazlı takım özellikle Karaveli'nin görev yaptığı son 6 maçta savunmadaki başarısıyla dikkati çekiyor. Karaveli'nin görev yaptığı ilk 5 maçta 8 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 6 karşılaşmada ise kalesinde sadece 2 gol gördü.
İÇ SAHADA PUAN ORTALAMASI ARTIYOR
Siyah-beyazlı ekip, Karaveli döneminde iç saha performansında da daha başarılı oldu. Karaveli öncesindeki 8 iç saha maçında 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 16 puanla 2 ortalama yakaladı.