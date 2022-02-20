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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftarı çıldırtan Kenan Karaman detayı! 1 asist 14 milyon

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Kenan Karaman ilk 11'de forma şansı buldu. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Kenan büyük hayal kırıklığı yarattı. 900 bin Euro kazanan milli futbolcu sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 13:31
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftarı çıldırtan Kenan Karaman detayı! 1 asist 14 milyon

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kenan Karaman performansıyla taraftarın tepkisini çekmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftarı çıldırtan Kenan Karaman detayı! 1 asist 14 milyon

Siyah-Beyazlılar'ın milli oyuncusu Altay maçında pozisyonlara girmesine rağmen gol sevinci yaşayamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftarı çıldırtan Kenan Karaman detayı! 1 asist 14 milyon

Takımın en fazla ikili mücadele kazanan ikinci futbolcusu olmayı başaran Kenan Karaman, 4 şutta 2 isabet sağladı. 1 topu direkten döndü. Yüzde 85 pas isabet yüzdesi yakaladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftarı çıldırtan Kenan Karaman detayı! 1 asist 14 milyon

Büyük umutlarla transfer edilen Kenan Karaman bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giydi ve henüz gol kaydedemedi. 1 asistle mücadele ediyor. Tüm kulvarlarda toplamda 1032 dakikada bir asiste imza attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftarı çıldırtan Kenan Karaman detayı! 1 asist 14 milyon

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'tan yıllık 900 bin Euro kazanan 27 yaşındaki futbolcunun şu anki performansına göre 1 asisti yaklaşık 14 milyon liraya geliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftarı çıldırtan Kenan Karaman detayı! 1 asist 14 milyon

Tecrübeli oyuncu bu sezon 11 kez santfror bölgesinde, 6 kez sol kanatta, 5 kez sağ kanatta ve 1 kez de forvet arkasında görev aldı.

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