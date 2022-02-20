BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftarı çıldırtan Kenan Karaman detayı! 1 asist 14 milyon

Büyük umutlarla transfer edilen Kenan Karaman bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giydi ve henüz gol kaydedemedi. 1 asistle mücadele ediyor. Tüm kulvarlarda toplamda 1032 dakikada bir asiste imza attı.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'tan yıllık 900 bin Euro kazanan 27 yaşındaki futbolcunun şu anki performansına göre 1 asisti yaklaşık 14 milyon liraya geliyor.