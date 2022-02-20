BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

SİNAN VARDAR - SEVİNELİM Mİ!
Beşiktaş 6 yerli oyuncuyla başladı maça... Larin, Batshuayi, Pjanic, Rıdvan, Rosier gibi yıldızlar kadroda yer almazken Atiba'nın da kulübede olması Kartal'ın gücüne elbette sekte vurmuştu. Beşiktaş farklı kazanması gereken, çok gol kaçırdığı maçı zar zor 1-0 kazanırken maçın ardından 'sevinelim mi!" diye düşünmeden edemedim.
Kartal dün, ligin düşmeye namzet takımı Altay karşısında 90 dakika boyunca baskılı oynadı. Ama ilk yarı üretkenlik adına hayal kırıklığıydı. Maçın adamı son 5 dakikaya kadar oyunda kalan ve 85 dakika sol tarafta Balkanlardan gelen fırtına gibi esen Umut Meraş'tı. Umut, belli ki formasını çok özlemiş, yüklendikçe yüklendi ama forvet etkisiz olunca onun bu futbolu karşılıksız kaldı.
Güven Yalçın bir şeyler yapmaya çalıştı ama tesirsiz. Sevgili Güven'den daha ne kadar gelişim beklenmeye devam edilecek merak ediyorum. Kenan Karaman da çok istekli ama bu performans Beşiktaş'ta oynamaya yetmez, yetemez!