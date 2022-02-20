BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Skor 1-0'ken maçın 2. devresinde oynanan futbol ve kaçan pozisyonlara göre Beşiktaş şanssızdı. Sorarsanız çok mu iyi oynadılar. Hayır fakat rakibi Altay zaten çok kötüydü. Son 10 dakikada can havliyle hücum ettiler. Bir şeyler denemeye çalıştılar.

Ama şunu net söyleyebiliriz ki; ne Beşiktaş ne de Altay dün akşam sahada iyi bir performans ortaya koydu. Türkiye Ligi için bir şey söylemek lazımsa bu futbola göre yine iyi seyirci geliyor. Türkiye'deki birçok karşılaşmada olduğu gibi kötü futbola bu seyirci sayısı gerçekten fazla. Altay'ın alt sıralardaki işi çok zor gözüküyor.