Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği AltayDomagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 08:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

SİNAN VARDAR - SEVİNELİM Mİ!

Beşiktaş 6 yerli oyuncuyla başladı maça... Larin, Batshuayi, Pjanic, Rıdvan, Rosier gibi yıldızlar kadroda yer almazken Atiba'nın da kulübede olması Kartal'ın gücüne elbette sekte vurmuştu. Beşiktaş farklı kazanması gereken, çok gol kaçırdığı maçı zar zor 1-0 kazanırken maçın ardından 'sevinelim mi!" diye düşünmeden edemedim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Kartal dün, ligin düşmeye namzet takımı Altay karşısında 90 dakika boyunca baskılı oynadı. Ama ilk yarı üretkenlik adına hayal kırıklığıydı. Maçın adamı son 5 dakikaya kadar oyunda kalan ve 85 dakika sol tarafta Balkanlardan gelen fırtına gibi esen Umut Meraş'tı. Umut, belli ki formasını çok özlemiş, yüklendikçe yüklendi ama forvet etkisiz olunca onun bu futbolu karşılıksız kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Güven Yalçın bir şeyler yapmaya çalıştı ama tesirsiz. Sevgili Güven'den daha ne kadar gelişim beklenmeye devam edilecek merak ediyorum. Kenan Karaman da çok istekli ama bu performans Beşiktaş'ta oynamaya yetmez, yetemez!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

İkinci yarı Beşiktaş galibiyete susamış olmanın verdiği baskısını artırdı. İlk yarıda yürüyen Ghezzal ikinci yarıda harika paslar atarak yine sihirbazlığını gösterdi. Necip orta saha oynamaz ama, oyunda kaldığı süre içinde yine savaştı. Vida en kritik anda sahneye çıkarak hem takımına 3 puan getirdi hem de maçın son anlarında da savunmayı ayakta tuttu. Ersin de az gelen Altay ataklarında kalesinde güven veren isimdi. Altay'da BEFAM ürünü Özgür takımının en iyisiydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Beşiktaş'ın maçlarına heyecan dayanmıyor. Son dakikalar yine azap gibi geçti. Kalp rahatsızlığı olanlar aman dikkat! Hakem Suat Aslanboğa maçı iyi yönetmeye çalıştı ama bazen abuk subuk düdükler çaldı. Şaşırdık mı, tabii ki hayır!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

TURGAY DEMİR - DİREKLER AĞLADI!

Sezon başından beri direkten dönen top sayısı 18… Sadece dün 30 saniye içinde iki kez top aynı direkten geri geldi. Yani, Beşiktaş pozisyon üretiyor ve bunların bir bölümü beceriksizce harcanıyor ama işin içinde bir şanssızlık olduğu da aşikar. Koç kesmek de yetmez, deve belki...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Altay gücü sınırlı bir ekip ve ligde kalma mücadelesi veriyor. Bu şartlarda normal bir Beşiktaş en az iki gol atıp daha ilk yarıda maçı kotarması lazım gelin görün ki öyle olmuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Necip, Kenan, Umut sol ceza sahasına girdiklerinde üçü de farklı vuruş denemeleriyle pozisyonları kaçırdılar. Gol nasıl kaçırılır dersi gibiydi!..

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Alex Teixeira ofsayta takılan pozisyon hariç tüm gol vuruşlarını kötü yaptı. Hele kalecinin burnunun dibinden bir aşırtma denemesi var ki, inanılır gibi değil. Yine de dün gayretliydi. Kenan Karaman da ilk kez top tuttu, alan değiştirdi, arkadan gelen arkadaşlarına kulvar açtı yeri geldi savunmaya da yardımcı oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Böyle bir maçı Necip-Josep gibi iki altı numarayla oynamak bence abartıydı ama çok da eleştiremiyorum çünkü takımın kondisyonu yerlerde, o nedenle orta saha ayakta kalsın diye düşünmüş olabilir Önder hoca.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Futbolda iyi oyun ve gol birbirini tetikleyen faktörlerdir. İyi oynarken gol atarsanız daha iyi oynamaya başlar ve yeni goller bulursunuz. İyi oynarken bulduğunuz pozisyonlar şu ya da bu şekilde boşa giderse moralman çöker ve daha kötü oynamaya başlarsınız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

O BİR GOL BİN AYIP ÖRTER diyorum. Benim futbol anlayışım bu. Kadro mühendisliği de iyi bir golü almakla başlar. Bin lira bütçem varsa 990 lirasını golcüye ayırırım... Çünkü golcün yoksa bir hiçsin…

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

ERMAN TOROĞLU - KALİTE EKSİK

Skor 1-0'ken maçın 2. devresinde oynanan futbol ve kaçan pozisyonlara göre Beşiktaş şanssızdı. Sorarsanız çok mu iyi oynadılar. Hayır fakat rakibi Altay zaten çok kötüydü. Son 10 dakikada can havliyle hücum ettiler. Bir şeyler denemeye çalıştılar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Ama şunu net söyleyebiliriz ki; ne Beşiktaş ne de Altay dün akşam sahada iyi bir performans ortaya koydu. Türkiye Ligi için bir şey söylemek lazımsa bu futbola göre yine iyi seyirci geliyor. Türkiye'deki birçok karşılaşmada olduğu gibi kötü futbola bu seyirci sayısı gerçekten fazla. Altay'ın alt sıralardaki işi çok zor gözüküyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Kümede kalırsa büyük başarı olur. Beşiktaş'ın durumu zaten belli. Maçtan önce 'şu kadar oyuncumuz eksik' diyorlar ama onlar olduğunda da oynadıkları futbolun kalitesi belli. Kalite yoktu, direklere çarpan toplar heyecan verdi o kadar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Yorum yapmak için zorluyorsunuz kendinizi ama maalesef fazla cümle kurma şansımız yok. Maç bitiyor, Beşiktaş'ın teknik direktörü öyle bir oh çekiyor ki sanki final maçı kazanmış gibi. Sahada hani şöyle çok iyi denecek oyuncu arıyorum. İki takımdan da bulamıyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Zaman zaman itmeler vardı. Zaman zaman ise hiç yakışmayacak şekilde kendilerini yere atmalar var. Bunu yapanlar da maalesef en çok para alan oyunculardı. Gülünç duruma düşüyorlar. Mesela biri Vida, ayıp. Ondan sonra da oyun sinirleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Son dakikada bir pozisyon var. Hakem pozisyona çok yakın. Ama VAR bayağı inceledi. Beşiktaşlı oyuncu, hamle yapıyor ve sonra da kolunu çekiyor. Topa elle değiyor mu? Değiyorsa penaltı. Birkaç açıdan daha incelemek lazım. Tek açıdan net karar veremiyorsunuz. Her zamanki gibi çekimler iyi değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

REHA KAPSAL - YANILTMAMALI

Siyah-beyazlı iki renktaş takımın bu sezon ligdeki kötü gidişleri hedefleri aynı olmamasına rağmen benzerdi. Birisi şampiyonluk hayali kurarken, diğeri ligi iyi bir yerde bitirme amacını güdüyordu. Ancak iki takımın da bir türlü oyun kimliğini oluşturamaması, yaşadıkları sıkıntı sürecin en önemli nedeni oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Bununla beraber Beşiktaş sezona ikinci teknik adamla devam ederken, Altay şu an için üçüncü hocasıyla çalışıyor. Her iki takımının oyun yapısının oluşmamasının neticesinde sahaya kötü futbol ve başarısızlık çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Beşiktaş eğer topa sahip olup ön bölgede, rakip yarı alanda set hücumu oynayacaksa, Kerem Kalafat ve Umut Meraş'ın daha derinlikte oynaması gerekir. İlk 11'de Necip ve Josef gibi teknik becerileri çok iyi olmayan iki tane orta sahayla da bu oyunu kurmak da Beşiktaş'ı zorladı. Pjanic gibi önemli bir oyun aklının olmaması yaratıcılığı etkiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Güven Yalçın dün biraz fazla bencildi ve birebirde çok zorladı. Arkadaşları pas opsiyonu oluşturduğunda bunları değerlendirmedi. Kenan Karaman'ın, hücumunda beceri eksikliği olduğu gibi, saha içinde neleri iyi yapacağını da bilmeli ve buna göre hareket etmeli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Alex Teixeira, arkadaşlarına ve taraftara saygısını göstermek istiyorsa sahada ciddi hareket etmesi gerekiyor. Ghezzal iyi niyetliydi ama geçen sezonki oyun iştahı ve temposu yoktu. Genç sağ bek Kerem'in koşu ergonomisini değiştirmesi gerekir. Bununla ilgili fizyoterapistler inceleme yapmalı. Kerem'de kuvvet eksiği olduğu da net şekilde göze çarpıyor. Umut Meraş, dün oyuna katkı sunmak için çabaladı ama hücum kalitesi yoktu. Kara Kartal'ın iki stoperi de dağınıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Tüm bunlara rağmen Beşiktaş'ın kazanmasındaki en büyük faktör; Altay'ın güçsüz oyunu ve İzmir ekibinin motivasyon eksikliğiydi. Önder Karaveli, lig ve kupa hedefleri için takıma daha fazla hakim olup taktiksel ve düşünce olarak kendi oyununu bir an önce monte etmeli. Alınan 3 puan, siyah-beyazlıları 'yanıltmamalı'. Eksiklerini de bir an önce gidermelidirler.

DİĞER
Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı!
Değerli konut vergisinde son gün yarın! Kimler beyanname verecek?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor