Beşiktaş Batshuayi'yi gözden çıkardı!

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu, bugüne dek sergilediği performans ile kendini ispat edemedi. Attıklarından çok kaçırdıklarıyla hayal kırıklığı yaratan Belçikalı santrfor ile ilgili Beşiktaşlı kurmaylar sezon sonu herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmüyor.