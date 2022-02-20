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Beşiktaş Batshuayi'yi gözden çıkardı!

Sezon başında flaş bir şekilde Beşiktaş'a imza atan Batshuayi, beklentilerin uzağında kaldı. Yıldız futbolcu kaçırdığı gollerle taraftarı hayal kırıklığına uğratırken, Beşiktaş'ta yönetimin de Belçikalı yıldızdan vazgeçtiği ve sezon sonunda yolları ayırmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş Batshuayi'yi gözden çıkardı!

Cezası nedeniyle Altay maçında takımını yalnız bırakan Michy Batshuayi için Beşiktaş yönetimi yol haritasını belirledi.

Beşiktaş Batshuayi'yi gözden çıkardı!

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu, bugüne dek sergilediği performans ile kendini ispat edemedi. Attıklarından çok kaçırdıklarıyla hayal kırıklığı yaratan Belçikalı santrfor ile ilgili Beşiktaşlı kurmaylar sezon sonu herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmüyor.

Beşiktaş Batshuayi'yi gözden çıkardı!

Kiralık sözleşmesinde 20 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki oyuncu için kiralama ya da bonservis özelinde bir teklif götürülmesi planlanmıyor.

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