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Ali Gültiken Beşiktaş Altay maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip Domagoj Vida'nın kafa golü ile 1-0 kazandı. Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken de karşılaşma ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 08:40
Ali Gültiken Beşiktaş Altay maçını yorumladı

Beşiktaş önemli eksiklerine rağmen oyunda istediği pozisyon zenginliğini fazlasıyla yakaladı. Bu tabloya Güven ve Ghezzal'ın istekli oyunu katkı sağladı. Alex Teixeria'nın da gol bölgelerinde topla daha çok buluşma isteği sahada Beşiktaş'ı daha etkili hale getirdi.

Ali Gültiken Beşiktaş Altay maçını yorumladı

Kartal adına bu maçtaki sıkıntı yakalanan pozisyonların gole çevrilememesi oldu. Beşiktaş ikinci golü bulup maçı çok daha önce bitirebilirdi. Ama bazen direkler bazen de son vuruşlardaki dikkat eksikliği nedeniyle bir türlü gelmeyen ikinci gol Altay'ı oyunun içinde tuttu.

Ali Gültiken Beşiktaş Altay maçını yorumladı

Bu ümit son saniyeye kadar Altay'ın diri kalmasını sağlarken, Beşiktaş'ı da sıkıntıya soktu. Bu maç son dakikalarda verilen pozisyonların getirdiği gerginliği hiç yaşamadan daha önce de fişi çekebilirdi.

Ali Gültiken Beşiktaş Altay maçını yorumladı

Fakat bu kadar eksik oyuncunun olduğu yerde kulübeden çok fazla gidişatı değiştirecek hamle şansının olmaması da son dakikalardaki sahneleri getirdi. Altay gücü sınırlı olan bir takım.

Ali Gültiken Beşiktaş Altay maçını yorumladı

Bir şeyleri kendi adlarına yapmaya çalışıyorlar. Ama bu da bir yere kadar... Yani Beşiktaş'ın eksiklerine rağmen sahaya çıkan 11'i içinde bulunduğu durumun da farkında olarak güçlü bir oyunla birlikte etkili bir irade koyarak istediğini elde etti.

Ali Gültiken Beşiktaş Altay maçını yorumladı

Savunmada oynamasına rağmen kazanma adına oyunu zorlayanlardan biri Vida idi. Hırvat stoper kaleye en yakın olabileceği ölü vuruşları yine iyi değerlendirdi ve galibiyet golüne imzasını atarak Beşiktaş adına güzel bir sonuç yarattı.

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