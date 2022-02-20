Ali Gültiken Beşiktaş Altay maçını yorumladı

Beşiktaş önemli eksiklerine rağmen oyunda istediği pozisyon zenginliğini fazlasıyla yakaladı. Bu tabloya Güven ve Ghezzal'ın istekli oyunu katkı sağladı. Alex Teixeria'nın da gol bölgelerinde topla daha çok buluşma isteği sahada Beşiktaş'ı daha etkili hale getirdi.
Kartal adına bu maçtaki sıkıntı yakalanan pozisyonların gole çevrilememesi oldu. Beşiktaş ikinci golü bulup maçı çok daha önce bitirebilirdi. Ama bazen direkler bazen de son vuruşlardaki dikkat eksikliği nedeniyle bir türlü gelmeyen ikinci gol Altay'ı oyunun içinde tuttu.
Bu ümit son saniyeye kadar Altay'ın diri kalmasını sağlarken, Beşiktaş'ı da sıkıntıya soktu. Bu maç son dakikalarda verilen pozisyonların getirdiği gerginliği hiç yaşamadan daha önce de fişi çekebilirdi.