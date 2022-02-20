Ali Gültiken Beşiktaş Altay maçını yorumladı

Fakat bu kadar eksik oyuncunun olduğu yerde kulübeden çok fazla gidişatı değiştirecek hamle şansının olmaması da son dakikalardaki sahneleri getirdi. Altay gücü sınırlı olan bir takım.

Bir şeyleri kendi adlarına yapmaya çalışıyorlar. Ama bu da bir yere kadar... Yani Beşiktaş'ın eksiklerine rağmen sahaya çıkan 11'i içinde bulunduğu durumun da farkında olarak güçlü bir oyunla birlikte etkili bir irade koyarak istediğini elde etti.