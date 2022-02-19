TRANSFER HABERİ: Düğmeye basıldı! İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi teklifi

Eğer Belçikalı oyuncu bu rakamı kabul ederse, Chelsea ile temas kurulacak. İngiliz kulübüne 5 milyon euro'yu geçmeyecek şekilde bir transfer teklifi verilecek. Beşiktaş'ın amacı 3 yllık süreç içinde Batshuayi operasyonunu 12 milyon euro civarında bir rakam bitirmek.

AL, PARLAT, SAT! Beşiktaş, Batsman'ın bonservisini almayı başarırsa; ikinci yılının sonunda Körfez ülkelerinden bir takıma 7-8 milyon euro civarında bir rakama bonservisiyle beraber satılması planlar içinde yer alıyor.