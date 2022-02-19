TRANSFER HABERİ: Düğmeye basıldı! İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi teklifi

Siyah beyazlılar, Michy Batshuayi için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın gelecek sezonda da kadroda düşündüğü Belçikalı forvet için Chelsea'den iyi haber geldi...
İngiliz kulübü Belçikalı oyuncunun bonservisi konusunda siyah beyazlı kulübe her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi. Beşiktaş'tan öncelikle kendileriyle bir yıllık sözleşmesi devam eden Belçikalı oyuncuyu ikna etmelerini istedi.
Fotomaç'ın haberine göre, hali hazırda 3.1 milyon euro kazanan Batshuayi'ye Beşiktaş yönetimi 2 milyon euro teklif edecek, ayrıca 3 yıllık anlaşma sunulacak.