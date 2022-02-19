Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Düğmeye basıldı! İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi teklifi

TRANSFER HABERİ: Düğmeye basıldı! İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi teklifi

Spor haberi... Beşiktaş yönetimi İngiliz devi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi için flaş bir karar aldı. Buna göre Siyah-Beyazlılar, Chelsea'ye 5 milyon Euro'luk, Al, parlat, sat! oyuncuya da yıllık 2 milyon Euro'dan 3 senelik yeni bir teklif sunma kararı aldı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Düğmeye basıldı! İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi teklifi

Siyah beyazlılar, Michy Batshuayi için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın gelecek sezonda da kadroda düşündüğü Belçikalı forvet için Chelsea'den iyi haber geldi...

TRANSFER HABERİ: Düğmeye basıldı! İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi teklifi

İngiliz kulübü Belçikalı oyuncunun bonservisi konusunda siyah beyazlı kulübe her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi. Beşiktaş'tan öncelikle kendileriyle bir yıllık sözleşmesi devam eden Belçikalı oyuncuyu ikna etmelerini istedi.

TRANSFER HABERİ: Düğmeye basıldı! İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi teklifi

Fotomaç'ın haberine göre, hali hazırda 3.1 milyon euro kazanan Batshuayi'ye Beşiktaş yönetimi 2 milyon euro teklif edecek, ayrıca 3 yıllık anlaşma sunulacak.

TRANSFER HABERİ: Düğmeye basıldı! İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi teklifi

Eğer Belçikalı oyuncu bu rakamı kabul ederse, Chelsea ile temas kurulacak. İngiliz kulübüne 5 milyon euro'yu geçmeyecek şekilde bir transfer teklifi verilecek. Beşiktaş'ın amacı 3 yllık süreç içinde Batshuayi operasyonunu 12 milyon euro civarında bir rakam bitirmek.

TRANSFER HABERİ: Düğmeye basıldı! İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi teklifi

AL, PARLAT, SAT!

Beşiktaş, Batsman'ın bonservisini almayı başarırsa; ikinci yılının sonunda Körfez ülkelerinden bir takıma 7-8 milyon euro civarında bir rakama bonservisiyle beraber satılması planlar içinde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Düğmeye basıldı! İşte Beşiktaş'ın Michy Batshuayi teklifi

Michy Batshuayi'nin daha önce İstanbul'da mutlu olduğunu söylemesi ve Beşiktaş'ta devam etmek istemesi avantaj olarak öne çıkmıştı.

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