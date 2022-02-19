Siyah-Beyaz kapışma! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Altay maçı 11'i

Beşiktaş, bu akşam sahasında Altay ile karşılaşacak. İki siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadelesini Volkan Bayarslan yönetecek. Ligdeki son maçlarında sırasıyla Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor'la berabere kalan Beşiktaş, kupada da Göztepe'yi normal süresi berabere tamamlanan karşılaşmada rakibini penaltılarla eledi. Bu beraberliklerin ardından 8'inciliğe kadar gerileyen Kara Kartallar, renktaşını mağlup ederek yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Siyah-Beyazlılarda, Altay maçı öncesi yine eksik oyuncu sayısının fazla olması dikkat çekiyor. Adana Demirspor deplasmanına Rosier, Oğuzhan, Josef ve Pjanic'den yoksun çıkan Beşiktaş'ta, Altay karşısındaki eksik futbolcu sayısı ise 6'ya ulaştı. Henüz iyileşmeyen Rosier ve Oğuzhan'a, Adana maçında sakatlanan Larin ve Rıdvan da eklenmişti. Pjanic ise önceki idmanda sakatlandı. Toplam 5 sakat oyuncusu bulunan Beşiktaş'ta, Belçikalı forvet Batshuayi de sarı kart cezası yüzünden Altay karşısında sahada olmayacak.

GÜVEN İLK 11'DE

Beşiktaş'ta Batshuayi'nin cezalı olması nedeniyle bir diğer forvet Güven Yalçın, ilk 11'de sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan Rosier yerine Necip, Rıdvan yerine Umut Meraş, Larin yerine Alex, Pjnaic'in yerine de Emirhan'ın başlama düdüğüyle birlikte sahada olmaları bekleniyor.

KARTAL EVİNDE ÜSTÜN

Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu. Bugüne kadar oynanan maçlarda evinde İzmir temsilcisi Altay'ı 27 kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı. İç sahada rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol gördü.

83

Beşiktaş ile Altay, ligde 83. kez rakip olacak. Geride kalan 82 maçta Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı, 24 maç berabere bitti. Altay'a 116 gol atan Beşiktaş, rakibinin 63 golüne engel olamadı.

BEŞİKTAŞ-ALTAY MUHTEMEL İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, KEREM, WELINTON, VIDA, UMUT, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, EMİRHAN, ALEX, GÜVEN

ALTAY: LIS, BJÖRKANDER, İBRAHIM, NADERI, CABRAIL, THIAM, ZEKI, PINARES, RODRIGUEZ, KAPPEL, BAMBA