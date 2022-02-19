Haberler Beşiktaş CANLI: Beşiktaş-Altay maçı | Spor Toto Süper Lig

CANLI: Beşiktaş-Altay maçı | Spor Toto Süper Lig

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan sürüyor. 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İzmir ekibi Altay'ı konuk ediyor. İki ekipte 3 puanı hanesine yazdırmak için sahada. Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 19:41
CANLI: Beşiktaş-Altay maçı | Spor Toto Süper Lig

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Altay Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada... Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-ALTAY İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

ALTAY: Lis, Cebrail, İbrahim, Björkander, Özgür, Zeki, Pinares, Kazımcan, Kappel, Thaciano, Deniz

BEŞİKTAŞ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Beşiktaş - Altay maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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