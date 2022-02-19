CANLI: Beşiktaş-Altay maçı | Spor Toto Süper Lig

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Altay Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada... Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ-ALTAY İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven
ALTAY: Lis, Cebrail, İbrahim, Björkander, Özgür, Zeki, Pinares, Kazımcan, Kappel, Thaciano, Deniz
BEŞİKTAŞ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 19.00'da çalan Beşiktaş - Altay maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.