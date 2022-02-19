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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya Çin kancası!

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta yıllık ücreti 2.6 milyon Euro olan Alex Teixeira'ya Çin’den teklif geldi. Yönetimin bir kısmı satışa sıcak bakarken bir kısmı ise ayrılığı istemiyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıkan Sambacı yıldız takımına 4 gollük katkı sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:09
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya Çin kancası!

Beşiktaş bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenilen performansa çıkamayan Brezilyalı yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah- Beyazlılar'ın Sambacı yıldızını Çin Ligi'nden bir takımın istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya Çin kancası!

Beşiktaş ise bu teklife henüz cevap vermedi. Bu teklif sonrası Beşiktaş Yönetimi'nin bir kısmı oyuncunun değerini bulması durumunda satılması gerektiğini belirtti. Beşiktaş Yönetimi, Alex Teixeira'ya 900 bin Euro imza parası ve yıllık 2.6 milyon Euro maaş ödüyor...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya Çin kancası!

Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncu için Çin kulübü JS Suning 2016 yılında 50 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya Çin kancası!

Bu arada bazı yöneticilerin ise Alex Teixeria'nın bu sezon şanssızlıklar yaşadığını ve önümüzdeki sezon da yola onunla devam edilmesi gerektiği görüşünü bildirdiler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya Çin kancası!

Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıkan Sambacı yıldız takımına 4 gollük katkı sağladı.

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