BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Alex Teixeira'ya Çin kancası!

Beşiktaş bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenilen performansa çıkamayan Brezilyalı yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah- Beyazlılar'ın Sambacı yıldızını Çin Ligi'nden bir takımın istediği iddia edildi.

Beşiktaş ise bu teklife henüz cevap vermedi. Bu teklif sonrası Beşiktaş Yönetimi'nin bir kısmı oyuncunun değerini bulması durumunda satılması gerektiğini belirtti. Beşiktaş Yönetimi, Alex Teixeira'ya 900 bin Euro imza parası ve yıllık 2.6 milyon Euro maaş ödüyor...