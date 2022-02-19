Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den talimat geldi! Aboubakar ve Talisca... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den talimat geldi! Aboubakar ve Talisca... (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Transfer arayışlarını sürdüren başkan Ahmet Nur Çebi, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Çebi'nin hedefi ise Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'yı bir kez daha aynı kadroda buluşturmak. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 12:32
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den talimat geldi! Aboubakar ve Talisca... (BJK spor haberi)

Düzenlediği basın toplantısında genç ağırlıklı kadro ile yola devam etmek istediklerini belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, takıma birkaç deneyimli oyuncuyu katmak istiyor. Planlamada ise maaşları yüksek bulunan eldeki oyuncuları göndererek maliyetleri düşürmek. Ardından ise deneyimli birkaç oyuncuyu kadroya katıp gençler ile harmanlanmış bir takım oluşturmak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den talimat geldi! Aboubakar ve Talisca... (BJK spor haberi)

HUCÜM HATTI BELİRLENDİ

Planlama doğrultusunda harekete geçen yönetim, hücum hattındaki üçlüyü belirledi bile. Yeni sezonda hücum hattı için Cenk Tosun'u bekleyen Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi bitip serbest kalacak olan Milli yıldızın kararını açıklamasını bekliyor. Bir diğer hedef ise 3'üncü kez dönme ihtimali olan Aboubakar. Yıldız golcü ile görüşmelere başlandı. Aboubakar'ın da geri dönme noktasına istekli olduğı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den talimat geldi! Aboubakar ve Talisca... (BJK spor haberi)

TALISCA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Dünya yıldızı Pjanic'in beklentilerin aşağısında performans göstermesi, gündeme Talisca isminin gelmesine neden oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yönetim Talisca için de masaya oturmuş durumda. Uygun bir durum oluşması halinde de her fırsatta Beşiktaş'a dönmek isteyen oyuncuyla ilgili resmi adımlar atılacak.

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