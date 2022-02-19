BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den talimat geldi! Aboubakar ve Talisca... (BJK spor haberi)

Düzenlediği basın toplantısında genç ağırlıklı kadro ile yola devam etmek istediklerini belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, takıma birkaç deneyimli oyuncuyu katmak istiyor. Planlamada ise maaşları yüksek bulunan eldeki oyuncuları göndererek maliyetleri düşürmek. Ardından ise deneyimli birkaç oyuncuyu kadroya katıp gençler ile harmanlanmış bir takım oluşturmak.

HUCÜM HATTI BELİRLENDİ



Planlama doğrultusunda harekete geçen yönetim, hücum hattındaki üçlüyü belirledi bile. Yeni sezonda hücum hattı için Cenk Tosun'u bekleyen Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi bitip serbest kalacak olan Milli yıldızın kararını açıklamasını bekliyor. Bir diğer hedef ise 3'üncü kez dönme ihtimali olan Aboubakar. Yıldız golcü ile görüşmelere başlandı. Aboubakar'ın da geri dönme noktasına istekli olduğı belirtildi.