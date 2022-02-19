Beşiktaş Altay maçı CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Altay maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş - Altay maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Altay maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu fotomac.com.tr'de yer alacak.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu.

Evinde Altay'ı 27 kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı.

İç sahada rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLÜ GALİBİYETLERİ

Beşiktaş rakibine iki defa farklı skorla üstünlük kurdu.

1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Josef de Souza, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal

Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Umut Meraş ve Alex Teixeira.

HAKEM VOLKAN BAYARSLAN OLDU!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak. Vodafone Park Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Yusuf Bozdoğan yaparken Çağdaş Altay dördüncü hakem olacak.

EKSİK SAYISI 6 OLDU

Adana Demirspor deplasmanına Rosier, Oğuzhan, Josef ve Pjanic'den yoksun çıkan Beşiktaş'ta, Altay karşısındaki eksik futbolcu sayısı ise 6. Henüz iyileşmeyen Rosier ve Oğuzhan'a, Adana maçında Larin ve Rıdvan eklenmişti. Pjanic ise idmanda sakatlandı. Batshuayi de sarı kart cezası yüzünden Altay karşısında sahada olmayacak.

BEŞİKTAŞ-ALTAY MUHTEMEL İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, KEREM, WELINTON, VIDA, UMUT, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, EMİRHAN, ALEX, GÜVEN

ALTAY: LIS, BJÖRKANDER, İBRAHIM, NADERI, CABRAIL, THIAM, ZEKI, PINARES, RODRIGUEZ, KAPPEL, BAMBA