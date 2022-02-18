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Beşiktaş'tan Anderson Talisca bombası! Alacağı ücret...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yeni sezon için transfer edilen Portekizli Gedson Fernandes’in ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Gelecek senenin kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlı yönetim, Anderson Talisca'nın peşine düştü. Brezilyalı yıldızın 4 milyon euro maaşla ikna edilebileceği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan Anderson Talisca bombası! Alacağı ücret...

Beşiktaş yönetimi yeni sezon transferleri için şimdiden düğmeye bastı. İlk olarak Gedson Fernandes'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar sezon sonunda yeni bir bombayı daha patlatmayı hedefliyor. Listenin başında yer alan isim ise Anderson Talisca. Al Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı yıldız için flaş bir iddia gündeme geldi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberde, Talisca'nın yeni durağının Beşiktaş olacağı iddia edildi. Haberde, siyah-beyazlıların yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'yı 4 milyon Euro maaşla kadrosuna katabileceği iddia edildi. Bu sezon Al Nassr forması ile 20 resmi maça çıkan Talisca 14 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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