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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferi Ahmet Nur Çebi bitirecek! Cenk Tosun... (BJK haberleri)

Spor haberi... Beşiktaş yaz transfer sezonu için kolları şimdiden sıvadı. Buna göre; Mayıs ayında yapılacak kongre sonrası Ahmet Nur Çebi, milli oyuncu Cenk Tosun ile masaya oturacak. Tecrübeli golcü de Beşiktaş'la görüşmeden başka bir kulüple anlaşmayacak. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferi Ahmet Nur Çebi bitirecek! Cenk Tosun... (BJK haberleri)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz'a kapattığı kapıları, eski golcüleri Cenk Tosun için sonuna kadar açtı. Çebi, mayıs ayındaki seçimi kazanıp göreve devam etmesi halinde Cenk için bizzat devreye girecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferi Ahmet Nur Çebi bitirecek! Cenk Tosun... (BJK haberleri)

Sabah'ın haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu; İngiltere, Almanya veya İspanya liglerinden iyi bir teklif gelmesi halinde yine Avrupa'da kalmayı düşünse de siyah-beyazlılar ile görüşmeden başka bir takımla anlaşmayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferi Ahmet Nur Çebi bitirecek! Cenk Tosun... (BJK haberleri)

BU SEZON SADECE 11 DAKİKA OYNADI
Everton'da yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Cenk'in Beşiktaş'a dönmeye karar vermesi halinde kazandığı rakamdan biraz daha aşağısını isteyeceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferi Ahmet Nur Çebi bitirecek! Cenk Tosun... (BJK haberleri)

Tecrübeli futbolcunun, aklındaki rakamın 2 ila 2.5 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi. Uzun bir sakatlığın ardından kasım ayında İngiliz ekibi ile çalışmalara dönen tecrübeli futbolcu, bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada 11 dakika sahada kaldı, takımı adına gol ya da asist katkısı veremedi.

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