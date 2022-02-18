BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferi Ahmet Nur Çebi bitirecek! Cenk Tosun... (BJK haberleri)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz'a kapattığı kapıları, eski golcüleri Cenk Tosun için sonuna kadar açtı. Çebi, mayıs ayındaki seçimi kazanıp göreve devam etmesi halinde Cenk için bizzat devreye girecek.

Sabah'ın haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu; İngiltere, Almanya veya İspanya liglerinden iyi bir teklif gelmesi halinde yine Avrupa'da kalmayı düşünse de siyah-beyazlılar ile görüşmeden başka bir takımla anlaşmayacak.