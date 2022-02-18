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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transferde Josef sürprizi! 2 talip birden

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın 33’lük yıldızı Josef, Brezilya ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. Sao Paulo ve Vasco Da Gama'nın transfer için nabız yoklamaya başladığı iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transferde Josef sürprizi! 2 talip birden

Beşiktaş'ta tüm planlar gelecek sezona göre yapılıyor. Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen Kartal gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan biri de sezon sonu takımdan gönderilecek isimler. Beşiktaş formasıyla taraftarın gönlünde taht kuran Josef için Brezilya ekipleri sıraya girdi.

SPFC Net'in iddiasına göre Sao Paulo ve Vasco Da Gama, transfer dönemi için bonservisi elinde bir oyuncu arıyor. Josef, Fernandinho, Leiva, Mauricio ve Geferson adaylar arasında yer alırken, 5 oyuncunun da sözleşmelerinin yaz aylarında bitecek olması Brezilya ekiplerini cezbediyor.

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