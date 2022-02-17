Murat Sancak: Özür dilerim

Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı büyük tepki toplayan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, konu ile ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Baykan Sancak, "Beşiktaş'ı severim ve maçlarını izlerim. Beşiktaş'a bir art niyetim yok. Kondisyoner Miguel ve Şenol Güneş açıklamamda kötü bir niyet yoktu. Haddimi aşmış olabilirim. Yanlış anlaşıldıysam, özür dilerim. Hakemin kötü yönetimi, olayların çıkmasına neden oldu. Ancak hiçbir olay, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un dostluğunu bozamaz. Ahmet Nur Çebi ağabeyimdir. Onu severim ve o da beni sever" dedi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN SAVCILIĞA ÇAĞRI

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın TFF yetkilileri, hakemler ve Süper Lig'de görev yapan teknik sorumlular arasında FETÖ mensuplarının bulunduğu yönündeki iddiasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu duyurdu. Açıklamada, "Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet ediyoruz" denildi.