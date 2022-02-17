Cenk’e kapımız açık

Beşiktaş Başkanı Çebi, Cenk Tosun'un geri dönmesini arzu ettiğini resmen açıkladı. Bakan Çebi, "Cenk şu an başka bir takımın futbolcusu. Yorum yapmam hem onun hem de benim açımdan doğru olmaz. Sözleşmesi bittiği zaman İstanbul'da oynamak isterse kucaklayacağız onu. Tekrar geri gelmesini arzu ediyorum" yorumunu yaptı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Burak Yılmaz konusunda ise "Burak Yılmaz ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Şenol Güneş ile ilgili de bir tasarrufumuz yok. Olağanüstü şeyler olmazsa, hocamız ve genç futbolcularla yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NUR ÇEBİ: ÜCRETLERİNİ BİZ BELİRLERİZ

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Pjanic, Batshuayi ve sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Bunlar kritik sorular. Bunları konuşmam doğru değil. Herkesin lige konsantre olmasını isterim ve hepsiyle yola devam etmek isterim. Ancak oyuncuların ücretlerini biz belirlersek. Kabul ederlerse devam edeceğiz, yoksa vedalaşacağız. Maaş yükü yüksek futbolcularımız ile anlaşamazsak, yollarımızı ayıracağız. Yerlerine daha kreatif oyuncular bulacağız."

5-0, 6-0 FAZLA!

Başkan Çebi, "Kadınlarımızın son dönemde gösterdiği performansa çok keyifle yaklaşsam da 5-0, 6-0 olmuyor. Yöneticilerimize de söyledim hanımefendileri incitmemelerini söyledim. 2, 3 bizim için yeterli. Karşıdaki arkadaşların keyfini kaçırmayalım. Onların da motivasyona ihtiyacı var" yorumunu yaptı.