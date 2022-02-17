Çebi'den sert tepki!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, özellikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözlerine çok sert tepki gösterdi. İlk olarak Adana'da yaşanan ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın maçın ardından yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Maçtan bir gün önce sosyal medyadaki tatsız, tuzsuz konuşmalar, yazışmalar oldu, bunların sebebi nedir? Birilerinin kafalarında başka bir şeyler mi var? Beşiktaş ne zarar vermiş?" dedi ve şöyle devam etti:

SANKİ KURGULANMIŞ

Herkes tarafından sevilen genç bir kalecimiz var. Nasıl oluyor da kafasına para atılıyor oradan? Bunu hangi Adana Demirspor taraftarı yapıyor? Hangi mantıkla yapıyor? Sanki bir şey kurgulanmış gibi hissettim. Murat başkan ile protokolde maç seyrediyoruz. Birden bire önümüzde televizyon kırdı. Benim 9 sene içinde yanında maç izlediğim başkanlara böyle bir nezaketsizliğim olmadı. Bu hareketlerin ardından stattan çıkarken taraftarlarınız bize tepki gösterip ağıza alınmayacak küfürler etti. Bunlar size bakarak hareket ederler.

HİÇ YAKIŞIK ALMADI

Ligin ilk maçından bu yara Murat Sancak beyefendinin ağzını açmaması, sadece Beşiktaş maçının ardından bunları gündeme getirmesi dikkat çekicidir. Adana Demirspor ile burada oynanan maçta bizim canımız yanmışken, atılan gollerin gol olmamasına rağmen, hakkımızı ararken yanımızda durmayan Murat Sancak'ın 25 maç sonra hakkını aramaya başlamasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bugün canınız yandıysa o gün de hakemlerin Beşiktaş'ın hakkını yediğini söyleyerek başlasaydınız."

DÜN BEYAZ, BUGÜN SİYAH!

İstanbul'daki maçın ardından "Hakemler hata yapabilir, yapmıştır, yapacaktır. Bu sporun güzelliği" diyor; pazartesi günü ise hakemler FETÖ'cü oldular! Ondan önce değillermiş. Hızını alamıyor başkan, Şenol Güneş ile ilgili 'Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta' diye açıklama yapıyor. Sancak'ın Beşiktaş'ta daha önce yöneticilik yaptığını hatırlamıyorum. Biz kendisine böyle bir görev de vermedik. Bu koca bir yalan. Beşiktaş'a zarar vermek istiyorlar ve bunun arkasında başka kulübün başkanı da var! Vay Türk futbolunun haline vay!

TÜM BİLGİLERİ PAYLAŞIN

FETÖ diyorsunuz, hakemleri ilişkilendiriyorsunuz. Elinde bilgi- belge varsa savcılığa intikal ettirmesi gerektiğini de önemle rica ediyorum. Elinde belge varsa, en kısa zamanda vatandaş olarak önemsediğimi belirtiyorum. FETÖ'cü iddiası önemli bir suçlamadır. Buradan tüm savcılarımızı da göreve davet ediyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beşiktaş büyük lokmadır, Türkiye Cumhuriyeti'nden daha önce kurulmuş bir kulüptür. Bundan sonra yalan söylenmeye devam edilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğim.

65 DERECE SICAKTA TAKIMI GÖNDERDİK

Adana Demirspor ve Beşiktaş camiası, özdeşlemiş iki camiadır. Bugüne kadar dostlukları en üst düzeyde yaşamış camialardır. Beşiktaş tribünlerinde atkıları, taraftarımız tarafından takılmış nadir camialardan biridir. Sezon başında biz 65 derece sıcakta, onların tabiriyle 'Güneşe kurşun sıktıkları anlarda' takımımızı maça gönderdik. O günden bugüne ne oldu da bu hale geldik?

MONTELLA TRABZON'A BALOTELLi JUVENTUS'A

Beşiktaş Başkanı Çebi, kendisine yöneltilen "Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları nasıl gidiyor" sorusuna esprili bir dille ve gülerek şu yanıtı verdi: "Vincenzo Montella seneye Trabzonspor'a gidiyor. Mario Balotelli de Juventus'a gidecek! Beşiktaş hakkında bir şey diyemem ama Adana Demirspor hakkında konuşabilirim!

ŞENOL GÜNEŞ'LE KO-NUŞ-MA-DIM!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş iddialarını da net bir ifadeyle yalanladı. Başkan Çebi, "Ben Beşiktaşlılara şeffaf olacağını ve yalan söylemeyeceğimi söyledim. Sergen hocamız ayrıldıktan sonra Güneş ile bir kelime bile konuşmadık. Anlamakta güçlük çekiyorum, neden bunlar yapılıyor. Şenol Güneş ile telefonlaşma bile olmadı. Bana 'Önümüzdeki sezon Şenol Hoca ağzıyla kuş tutsa bu takımda olamaz' mı dedirtmek istiyorsunuz? Şu ana kadar Şenol Hoca'yla anlaşmam söz konusu değil. Bundan sonra hocam ile ilgili kimsenin konuşmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.