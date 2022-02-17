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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in sakatlandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıkalmada, "utbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:34 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:36
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

İşte yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Miralem Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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