BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi!

Goal'de yer alan habere göre sezon sonunda kontratı sona erecek olan Güven Yalçın , Beşiktaş 'ın sözleşme yenileme teklifine bir kez daha olumsuz yanıt verdi.

Bu Beşiktaş'ın genç oyuncuya yaptığı ilk teklif değil. Daha önce basında yer alan haberlerde, siyah beyazlı yönetimin Güven'e 6 milyon lira garanti ücret önerdiği, ancak oyuncunun menajeri aracılığıyla bir milyon euro (15 milyon lira) talep ettiği belirtilmişti.