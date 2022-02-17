BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi!

Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları sürerken, takımın genç futbolcusu Güven Yalçın'a yeni sözleşme teklifinde bulunulmuştu.
Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları sürerken, takımın genç futbolcusu Güven Yalçın'a yeni sözleşme teklifinde bulunulmuştu.
Goal'de yer alan habere göre sezon sonunda kontratı sona erecek olan Güven Yalçın, Beşiktaş'ın sözleşme yenileme teklifine bir kez daha olumsuz yanıt verdi.
Bu Beşiktaş'ın genç oyuncuya yaptığı ilk teklif değil. Daha önce basında yer alan haberlerde, siyah beyazlı yönetimin Güven'e 6 milyon lira garanti ücret önerdiği, ancak oyuncunun menajeri aracılığıyla bir milyon euro (15 milyon lira) talep ettiği belirtilmişti.