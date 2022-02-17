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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın'a yeni sözleşme teklifinde bulunulmuştu. Genç forvet kararını yönetime bildirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:35
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi!

Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları sürerken, takımın genç futbolcusu Güven Yalçın'a yeni sözleşme teklifinde bulunulmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi!

Goal'de yer alan habere göre sezon sonunda kontratı sona erecek olan Güven Yalçın, Beşiktaş'ın sözleşme yenileme teklifine bir kez daha olumsuz yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi!

Bu Beşiktaş'ın genç oyuncuya yaptığı ilk teklif değil. Daha önce basında yer alan haberlerde, siyah beyazlı yönetimin Güven'e 6 milyon lira garanti ücret önerdiği, ancak oyuncunun menajeri aracılığıyla bir milyon euro (15 milyon lira) talep ettiği belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi!

Aradaki farkın büyüklüğüne rağmen görüşmelere devam etmeye karar veren kulüp, Güven'i imzaya ikna etmeyi yine başaramadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi!

Gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş'ın Güven Yalçın'a son haftalarda fazla süre vermemesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi!

Düsseldorf doğumlu forvet Süper Lig'deki son dört maçta toplam 42 dakika sahada kalabildi. Karagümrük maçında 11, Yeni Malatyaspor maçında 23 dakika şans bulan Güven, Antalyaspor karşısında yedi, Adana Demirspor maçında ise sadece bir dakika oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi!

Bu dört maçta sadece üç gol atabilen Beşiktaş, Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederken, diğer üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine yanıt verdi!

2018'de Leverkusen'den transfer edilen 23 yaşındaki forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 90 maçta 18 gol ve yedi asistle oynadı. Güven bu sezon ise Süper Lig'de 20 maça çıktı, dört gol attı ve üç asist yaptı.

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