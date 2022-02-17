BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş bu sezon ne Avrupa'da ne de ligde umduğunu bulabildi. Zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlılar sezon sonu kadroda köklü bir revizyona gitmeyi planlıyor.