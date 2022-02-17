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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir. Siyah-beyazlılarda birçok isimle yolların ayrılması gündemde. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:24
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş bu sezon ne Avrupa'da ne de ligde umduğunu bulabildi. Zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlılar sezon sonu kadroda köklü bir revizyona gitmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

İşte Beşiktaş'ta yolların ayrılmasının planlandığı o isimler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

MEHMET TOPAL

Beşiktaş'ta bu sezon 7 Süper Lig maçında görev alan 35 yaşındaki tecrübeli ismin sözleşmesinin yenilenmesi düşünülmüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Sezon sonu ayrılması beklenen bir başka isim de Oğuzhan Özyakup... Yıldız futbolcu için Medipol Başakşehir iddiası var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

MICHY BATSHUAYI

Bu sezon Beşiktaş'ı birçok maçta ipten alsa da Belçikalı golcü istenen katkıyı veremedi. Yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

MIRALEM PJANIC

Beşiktaş taraftarlarının sevdiği isimlerden olan Miralem Pjanic'in tekrar kiralanması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

CYLE LARIN

Kulüple sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşmaya varamayan Kanadalı futbolcu, büyük ihtimalle transferle ayrılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

GÖKHAN TÖRE

Bu sezon siyah-beyazlılarda 12 Süper Lig maçında görev alan ancak skor üretemeyen Gökhan Töre ile sözleşme yenilenmeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

JEREMAIN LENS

Kadro dışı kalan Hollandalı futbolcuyla yollar ayrılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

DOUGLAS

Kadro dışı isimlerden olan Douglas'la yollar ayrılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

ADEM LJAJIC

Boşnak asıllı Sırp futbolcu, kadro dışı isimlerden. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adem Ljajic'le de yollar ayrılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

FABRICE N'SAKALA

Beşiktaş'ta kadro dışı olan N'Sakala'nın da sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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