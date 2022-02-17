BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadrosu sil baştan! Ayrılıklar peş peşe...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş bu sezon ne Avrupa'da ne de ligde umduğunu bulabildi. Zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlılar sezon sonu kadroda köklü bir revizyona gitmeyi planlıyor.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş bu sezon ne Avrupa'da ne de ligde umduğunu bulabildi. Zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlılar sezon sonu kadroda köklü bir revizyona gitmeyi planlıyor.
İşte Beşiktaş'ta yolların ayrılmasının planlandığı o isimler...
MEHMET TOPAL
Beşiktaş'ta bu sezon 7 Süper Lig maçında görev alan 35 yaşındaki tecrübeli ismin sözleşmesinin yenilenmesi düşünülmüyor.
OĞUZHAN ÖZYAKUP
Sezon sonu ayrılması beklenen bir başka isim de Oğuzhan Özyakup... Yıldız futbolcu için Medipol Başakşehir iddiası var.
MICHY BATSHUAYI
Bu sezon Beşiktaş'ı birçok maçta ipten alsa da Belçikalı golcü istenen katkıyı veremedi. Yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
MIRALEM PJANIC
Beşiktaş taraftarlarının sevdiği isimlerden olan Miralem Pjanic'in tekrar kiralanması beklenmiyor.
CYLE LARIN
Kulüple sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşmaya varamayan Kanadalı futbolcu, büyük ihtimalle transferle ayrılacak.
GÖKHAN TÖRE
Bu sezon siyah-beyazlılarda 12 Süper Lig maçında görev alan ancak skor üretemeyen Gökhan Töre ile sözleşme yenilenmeyecek.
JEREMAIN LENS
Kadro dışı kalan Hollandalı futbolcuyla yollar ayrılacak.
DOUGLAS
Kadro dışı isimlerden olan Douglas'la yollar ayrılacak.
ADEM LJAJIC
Boşnak asıllı Sırp futbolcu, kadro dışı isimlerden. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adem Ljajic'le de yollar ayrılacak.
FABRICE N'SAKALA
Beşiktaş'ta kadro dışı olan N'Sakala'nın da sözleşmesi sezon sonu bitiyor.