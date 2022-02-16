Beşiktaş'tan Önder Karaveli kararı!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Son maçlardaki bu tablo sebebiyle Önder Hoca ile yola devam edilmesinin yanlış olduğu yüksek sesle konuşulmaya başladı. Siyah beyazlı yönetim ise genç teknik adamın arkasında durmaya devam ediyor.

GELECEK SEZON YOK Sergen Yalçın'ın görevine son verilişinden sonra takımın başına geçen 47 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşen yöneticiler, "Sen işine bak Hoca'm. Sezon sonuna kadar takımın başında sen olacaksın" diyerek desteklerini gösterdiler. Her ne kadar şu an için değişiklik istenmese de, gelecek sezonda Önder Karaveli'nin kesin olarak düşünülmemesinin, genç teknik adamın motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği biliniyor.