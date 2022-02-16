Beşiktaş'tan Önder Karaveli kararı!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Son maçlardaki bu tablo sebebiyle Önder Hoca ile yola devam edilmesinin yanlış olduğu yüksek sesle konuşulmaya başladı. Siyah beyazlı yönetim ise genç teknik adamın arkasında durmaya devam ediyor.
GELECEK SEZON YOK
Sergen Yalçın'ın görevine son verilişinden sonra takımın başına geçen 47 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşen yöneticiler, "Sen işine bak Hoca'm. Sezon sonuna kadar takımın başında sen olacaksın" diyerek desteklerini gösterdiler. Her ne kadar şu an için değişiklik istenmese de, gelecek sezonda Önder Karaveli'nin kesin olarak düşünülmemesinin, genç teknik adamın motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği biliniyor.
50 YILIN EN KÖTÜSÜ
Adana Demir karşısında da kazanamayan Beşiktaş, deplasmanda son 50 yılın en kötü istatistiğine imza attı. Siyah beyazlılar bu sezon 13 dış saha maçından sadece iki galibiyet çıkarabildi. İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetini 5'inci haftada Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, 5 mağlubiyet ve 6 beraberlikle tarih yazdı! Son dört maçta birer basamak gerileyen Beşiktaş, puan sıralamasında sekizinciliğe kadar düştü.