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Beşiktaş'ta taraftarın sabrı taştı! Larin için...

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in geleceği merak konusu. Siyah beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı golcü imzaya yanaşmıyor. Siyah beyazlı taraftarların ise sabrı taştı. İşte sosyal medyaya yansıyan o yorumlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta taraftarın sabrı taştı! Larin için...

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan ve yeni sözleşme söz konusu olduğundan bu yana standart performansının çok altında kalan Cyle Larin, camianın sabrını taşırmış durumda. Larin için takımı 1 kişi eksik oynatıyor iddiaları ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta taraftarın sabrı taştı! Larin için...

HER HAFTA AYNI HİKAYE...

Sosyal medyada yer alan yorumlarda, "Larin'e ya sözleşmeyi imzalatın ya da oynatmayın. Her hafta aynı hikayeyi izliyoruz. Larin'in aklı takımla birlikte değil" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta taraftarın sabrı taştı! Larin için...

TEKLİFİ YETERSİZ BULMUŞTU

Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın teklifini maddi açıdan yetersiz bulan Kanadalı forvet yeni sözleşmeye imza atmamıştı. Larin'i Olympiakos başta olmak üzere birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor.

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