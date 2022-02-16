Beşiktaş'ta taraftarın sabrı taştı! Larin için...

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan ve yeni sözleşme söz konusu olduğundan bu yana standart performansının çok altında kalan Cyle Larin, camianın sabrını taşırmış durumda. Larin için takımı 1 kişi eksik oynatıyor iddiaları ortaya atıldı.

HER HAFTA AYNI HİKAYE... Sosyal medyada yer alan yorumlarda, "Larin'e ya sözleşmeyi imzalatın ya da oynatmayın. Her hafta aynı hikayeyi izliyoruz. Larin'in aklı takımla birlikte değil" ifadeleri kullanıldı.