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Beşiktaş ve Fenerbahçe Talisca için karşı karşıya

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un bir hayli uzağında kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler Al-Nassr kulübünden ayrılacağı iddia edilen Anderson Talisca için devreye girdi. Yıldız futbolcunun yeni durağının ise Süper Lig olacağı iddia ediliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:30
Beşiktaş ve Fenerbahçe Talisca için karşı karşıya

Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanmasına yönelik transfer edilen Gedson Fernandes'in ardından, şimdi de Talisca iddiaları güçlenmeye başladı. Suudi Arabistan basını Al-Nassr FC forması giyen Talisca'nin sezon sonunda Al-Nassr kulübünden ayrılacağını ve adresin Türkiye olduğunu iddia etti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Talisca için karşı karşıya

Suudi basınına göre, Talisca için Türkiye'den iki kulüp ismi güçlü şekilde öne çıkıyor. Bunların başında da eski takımı Beşiktaş geliyor. Fenerbahçe de oyuncuyu isteyenler arasında.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Talisca için karşı karşıya

TARAFTAR BASKI YAPIYOR

Akşam'ın haberine göre;, Beşiktaş taraftarının bu konudaki sosyal medya mesajlarını da sayfalarına taşıyıp, Siyah-beyazlıların Anderson Talisca için yaptığı baskıyı aktardı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Talisca için karşı karşıya

Son döneminde Teknik Direktör Russo liderliğinde Al-Nassr'da parlak bir dönem geçiren Anderson Talisca'nın son karşılaşmada kırmızı kart görmesi de yaşadığı kafa karışıklığına bağlandı. Fenerbahçe camiasının da Brezilyalı oyuncuyla derhal sözleşme yapılması için Başkan Ali Koç'a telkinde bulunduğu hatırlatıldı.+

Beşiktaş ve Fenerbahçe Talisca için karşı karşıya

ÇOK AĞIR ELEŞTİRİLER VAR

Bu arada Suudi Arabistan basınında Anderson Talisca'nın gördüğü kırmızı karta yönelik çok ağır eleştiriler yapıldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Talisca için karşı karşıya

Brezilyalı oyuncunun rakibine kasıtlı vurduğu öne sürüldü. Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı toplam 20 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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