Beşiktaş sonunu getiremiyor

Önceki akşam Adana Demirspor'a konuk olan ve 90+2. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın son anlarda yediği goller nedeniyle puan kaybı buyuk oldu. Siyah-beyazlı takım, oynadığı 8 macta son 10 dakika veya uzatma dakikalarında yediği goller nedeniyle 20 puan yitirdi. Beşiktaş; iki Adana Demirspor, Altay, Başakşehir, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maclarında bu şanssızlığı yaşadı. Evi̇ndeki̇ Adana Demirspor ve Trabzonspor maclarında uzatma dakikalarında 5 puan yitiren Beşiktaş, deplasmanda ise bu şekilde 15 puandan oldu. Dış sahadaki Adana Demirspor macında uzatma dakikalarında 2 puan yitiren siyah-beyazlı ekip; Altay, Konyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında ise son 10 dakikada yediği gollerle 15 puan kaybetti.



10 DAKİKADA 2 GOL YEDİLER

Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasından da buyuk sıkıntı yaşadı. 41'de 1-0 geriye duşen siyah-beyazlılar, 59'da 1-1 beraberliği yakalasa da 83 ve 86. dakikalarda yediği gollerle 3-1 geriye duştu. Beşiktaş, 90+1. dakikada fileleri havalandırsa da rakibine 3-2 mağlup oldu.



1 PUANA RAZI OLDULAR

Beşiktaş, deplasmandaki Kasımpaşa macında 1-0 one gecmesine rağmen 82'de yediği golle 1-1 beraber kaldı. Siyahbeyazlılar Malatya deplasmanında da bunu yaşadı ve 62'deki 1-0'lık ustunluğunu 84'te yediği golle yitirdi. Konya deplasmanında da 1 puanı 90'da yediği golle kaybetti.